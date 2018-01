L'horoscope du 13 janvier 2018

publié le 13/01/2018 à 06:32

Bélier

Votre enthousiasme sera contagieux aujourd'hui 2e décan, vous croirez en vous et serez en confiance avec les autres. Mais, si vous travaillez, gardez un oeil sur les jaloux. Il y en a plusieurs autour de vous depuis quelque temps : ce sont des personnes qui sont insatisfaites dans leur vie et qui pensent que les autres en sont responsables. 1er décan, le problème lié à Saturne sera actualisé demain, attendez-vous à ressentir un peur, rationnelle ou non, de l'échec. Ou de ne pas être à la hauteur de ce qu'on attend de vous.

Taureau

Le ciel se veut réparateur et s'il y a une chose à réparer chez vous c'est votre ego, blessé par l'attitude injuste et méchante de quelqu'un d'important à vos yeux. Cela concerne surtout ceux qui sont nés entre le 9 et le 14 mai et qui doivent être, sous leur apparente colère, très remués par la situation qu'ils ont à gérer. 1er décan, vous êtes au contraire dans une phase où rien ne peut vous atteindre, sauf peut-être les succès que vous ramassez à la pelle... 3e décan, mettez de l'eau dans votre vin.

Gémeaux

Etant donné que Jupiter prend du relief aujourd'hui, sachez que la planète occupe votre secteur du travail et de la forme. Vous vous développez dans l'un de ces domaines. Côté boulot, on pourrait vous confier davantage de choses et reconnaître ainsi la qualité de votre travail. Côté santé, surveillez vos bronches et toute la sphère ORL, surtout si vous êtes né entre le 9 et le 14 juin. 1er décan, vous en avez pour quelque temps encore à devoir vous serrer la ceinture ou à faire des économies.

Cancer

Vous n'êtes pas franchement gâté, 1er décan et fin du signe. Mais né entre le 10 et le 16 juillet, franchement vous avez tout ce qu'il faut pour casser la baraque ! Jupiter et Mars sont en phase avec Vénus et on pourrait vous donner un accord pour entreprendre quelque chose. A moins que l'une de vos créations ne soit l'objet de toutes les convoitises. 1er décan, la communication passe mal avec un proche ou avec votre employeur, et né après le 17/7, il faut encore gérer des résistances.

Lion

Vous n'êtes pas du genre à déprimer, au contraire vous positivez tout ; mais si vous êtes né entre le 11 et le 16 août, vous aurez raison d'être dans le doute. Jupiter et Mars vous envoient des influx colériques mais il est possible que vous exagériez votre ressentiment. Cette colère s'adresse-t-elle vraiment à la bonne personne ? Posez-vous la question. 1er décan, la forme est en question, la vôtre ou celle d'un proche qui n'a peut-être pas le moral et qui a besoin que vous lui remontiez les bretelles.

Vierge

Les natifs du mois d'août sont en vedette ce week-end, avec la conjonction Lune/Mercure/Saturne de demain ils se sentiront moralement plus forts. Une nouvelle force issue des épreuves que vous avez pu traverser ces dernières années et qui vous ont peut-être forgé le caractère. 2e décan, mais seulement né après le 11/9, Jupiter vous conseille d'ouvrir les vannes et de multiplier les contacts, les rendez-vous ou les occasions de trouver des clients. 3e décan, quoi que vous entrepreniez ça marchera.

Balance

L'opposition Vénus/Uranus qui chatouille le 3e décan n'est pas la dernière mais presque. Le problème relationnel qui vous occupe sera réglé d'ici le mois de mai. C'est en effet la date à laquelle Uranus cessera son opposition avec vous et les tensions que vous avez pu vivre au quotidien ne seront plus là. Mais votre monde relationnel sera à reconstruire. 2e décan, né après le 11/10, il est toujours question d'un achat ou d'une vente qui ne se fait pas - pour l'instant. 1er décan, Mercure et Saturne vous demandent d'être dans le lâcher-prise.

Scorpion

Né entre le 11 et le 17 novembre, une situation vous mobilise entièrement qu'il s'agisse d'une très grosse colère ou de quelque chose à mettre en route rapidement. Il se peut aussi qu'une opportunité se soit présentée : votre instinct vous dit que c'est une bonne opportunité et les astres vous engagent à la saisir sans perdre un instant. 1er décan, vous êtes la sagesse incarnée et il ne faut pas vous étonner si on se tourne plus souvent vers vous pour des conseils. 2e décan, né le 5/11, un amour, une passion vous emballe.

Sagittaire

2e décan, la dissonance de Neptune est activée, surtout né autour des 4-5 décembre. Elle vous dit que vous ne pouvez pas soigner ou sauver tout le monde. Soyez sélectif, c'est-à-dire qu'il serait bon d'utiliser votre énergie Sagittaire (très dynamique) pour des causes réalistes ou pour certaines personnes et que vous disperser est inutile. 1er décan vous êtes probablement en manque de fonds pour un projet humanitaire, et vous allez avoir du mal ! 3e décan, votre projet à vous est plus réaliste mais aussi plus égoïste...

Capricorne

Jupiter, qui gère vos opportunités, est en vedette aujourd'hui et justement, si vous êtes né entre le 9 et le 14 janvier, il y a une chance à saisir, un projet à développer. Vous pouvez aussi avoir trouvé une idée ou un concept dont vous pourrez faire quelque chose. Mais le domaine des amitiés et des alliances est aussi favorisé par Jupiter. 1er décan, Mercure et Saturne résonnent encore en vous avec leur pessimisme et la peur qu'elles créent et 3e décan, Vénus et Uranus créent encore des tensions.

Verseau

La suprématie de Jupiter met l'accent sur l'objectif que vous poursuivez si vous êtes né entre le 7 et le 13 février, vous avez quelque chose d'important en ligne de mire. Un contrat, une promotion, une mutation parfois. Né autour des 11 et 12 février, prévoyez que cela prendra plus de temps que vous le pensiez car Jupiter va rétrograder. 1er décan, il se pourrait que vous soyez nostalgique, ce qui est très rare chez le Verseau. Quelque chose, quelqu'un vous manque ? Fin du 3e décan, une progression inattendue ?

Poissons

Grâce à Jupiter, on vous donne raison si vous allez en justice et vous avez les bons outils si vous cherchez à vous développer, vous ou votre entreprise. Je m'adresse à ceux qui sont profession libérale, bien sûr, mais ceux qui sont employés ou cadres peuvent également prétendre à un développement, à une promotion peut-être. Né entre le 9 et le 14 mars, vous êtes le plus susceptible de bien répondre à Jupiter. 1er décan, Mercure et Saturne consolident des relations utiles ou mettent l'accent sur une amitié ancienne.