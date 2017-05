L'horoscope du 12 mai 2017

publié le 12/05/2017 à 06:26

Bélier

Vous vous levez du bon pied et ce vendredi sera à votre goût, comme une grande partie du week-end d'ailleurs. Apparemment, vous pourrez prendre le large, et cela même en restant chez vous. Si vous ne pouvez pas partir quelque part et satisfaire votre besoin de prendre des distances avec vos habitudes, vous trouverez le moyen de vous dépayser tout en ne bougeant pas. Enfin, cela restera très relatif car un Bélier, un vrai, a besoin d'être le plus possible en mouvement.

Taureau

Vous êtes aussi verni que ceux qui sont nés hier, une harmonie Mercure/Uranus annonce une année de changements, d'évolution dans le domaine du travail Quand vous n'allez pas changer carrément de boulot ! Cela dit, ça peut être une envie, une idée révolutionnaire (pour vous) que vous caressez mais que vous ne mettrez pas a exécution parce que cela vous perturberait trop. Mais il faut parfois accepter d'être perturbé pour avoir plus et mieux.

Gémeaux

Une journée pas facile pour le 2e décan, certes Mars et Neptune ne sont plus actives, mais il y a quand même quelque chose qui va vous défriser sur le plan relationnel. Quelqu'un pourrait vous mettre en colère en tentant de vous manipuler, à moins que vous ne soyez contrarié parce que vous avez fait une fausse manip, une erreur, quelque chose que vous vous reprochez. Mais attention à toute action impulsive qui aboutirait au contraire de ce que vous voulez. Prenez votre temps !

Cancer

Votre vieille compagne, l'inquiétude, se manifestera aujourd'hui pour tout et pour rien. En fait, la vraie perturbation sera intérieure et rangée tout au fond de votre mémoire. Toutefois, si vous avez oublié la vraie raison de votre anxiété, vous ressentirez quand même les émotions qui vont avec. Votre inquiétude de fond, le plus souvent, est la crainte de perdre l'amour de ceux qui vous entourent, mais vous vous construisez tellement de défenses pour ne pas ressentir cette peur, qu'elle se déplace sur d'autres choses...

Lion

Une sympathique fin de semaine, même si vous êtes un peu agacé par l'entêtement de certains de vos proches, ou par la paresse de ceux avec qui vous travaillez. Mais c'est l'ambiance " Taureau ", vous n'y pouvez rien. Le Soleil passera aux Gémeaux le samedi 20 et vous verrez alors la différence : tout sera plus léger et plus facile. Là, avec le Taureau, vous avez des efforts à fournir pour vous adapter au rythme des autres ! Mais n'exagérez rien, ce n'est pas non plus dramatique !

Vierge

Vous avez peut-être prévu de partir en week-end, ou en tout cas de ne pas rester chez vous, mais cela va vous perturber. Vous préférez mille fois être chez vous ! Vous aimez votre maison, vos habitudes, vous vous sentez en sécurité. Quand vous êtes chez les autres, ou n'importe où ailleurs, vous n'êtes peut-être pas perturbé en apparence, mais votre corps vous le dit à sa manière en empêchant l'un de vos organes de fonctionner correctement. Vous somatisez !

Balance

Aucun temps mort en cette fin de semaine, vous serez occupé ou même sollicité de tous côtés et cela ne vous déplaira pas. Un déplacement peut aussi être prévu, surtout si vous êtes de début octobre, parce qu'elle vous changera les idées et que cela vous permettra, peut-être, de faire une ou des rencontres intéressantes. Par ailleurs, si vous êtes né autour des 7 et 8 octobre, un bon aspect entre Mars et Jupiter pourrait vous inciter à prendre ou à accepter une décision qui ira dans le bon sens.

Scorpion

Vous serez en veine de générosité, autant pour vous que pour les autres. Vous n'hésiterez pas à faire des petits cadeaux et ils auront l'effet que vous espérez. Car ils ne seront pas innocents, ils auront un but et c'est votre propre plaisir qui sera satisfait dans cet échange. Cela concerne surtout ceux qui reçoivent les influx solaires et qui sont nés au début du 3e décan, c'est-à-dire autour des 12, 13 novembre. Une réunion, professionnelle ou autre, pourrait aussi être dans votre agenda.

Sagittaire

La Lune étant dans votre signe, il faudra d'une manière ou d'une autre que vous puissiez vous échapper car vous aurez besoin d'espace pour vous sentir bien. Rester chez vous, pas question, vous préférerez prendre la voiture et rouler au hasard que de vous sentir enfermé entre vos quatre murs. Et si vous ne pouvez pas prendre la poudre d'escampette, essayez de dépenser votre énergie autrement, en faisant du sport chez vous par exemple. Mais je crains que le 2e décan ne soit très énervé.

Capricorne

Au contraire du voisin Sagittaire, vous aurez besoin de vous isoler et à la limite de ne pas sortir de chez vous. Mais peut-être parce que vous aurez un travail à terminer. Ou que vous aurez à bricoler dans la maison, à faire des rangements... Cela dit, vous pouvez aussi être un peu fatigué par une semaine au rythme soutenu (surtout 2e décan, avec les influx de Mars), et le mieux serait de vous ressourcer. Chacun à votre manière, trouvez le moyen de recharger vos batteries.

Verseau

Une très agréable conjoncture car elle indique que vous avez quelques projets pour le week-end, et des projets qui vous permettront de faire d'intéressantes rencontres. Que vous soyez né fin janvier, ou après le 14 février, vous avez de bons influx en ce moment, ils dopent vos idées et votre capacité à les partager, à les imposer. Mais attention, comme souvent, à ne pas verser dans l'utopie, c'est un des petits (ou gros) travers du Verseau. Idéaliste jusqu'au bout !

Poissons

De la rigueur avant tout ! Le mieux serait de rester droit dans vos bottes aujourd'hui, en dépit des tentations que vous aurez de prendre des itinéraires de délestage. Mars et Neptune sont toujours plus ou moins en dissonance et si vous êtes né autour des 4 et 5 mars, vous êtes encore contrarié par certaines actions qui visent à vous discréditer ou à faire croire que vous avez mal agi. A moins que vous ne vous en vouliez à vous-même de manière exagérée.