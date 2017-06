L'horoscope du 15 juin 2017

publié le 15/06/2017 à 06:28

Bélier

Toujours mal embouché le 1er décan, mais vous vous calmerez la semaine prochaine et ce sera alors au tour du 2e décan d'en vouloir autant aux autres qu'à lui-même. Peut-être aurez-vous fait un mauvais choix ? Nous en reparlerons. Pour ce qui est d'aujourd'hui, vous serez un peu trop sensible (selon vous), trop sentimental ou au contraire en manque d'amour. Certains natifs de fin mars seront donc très en demande vis-à-vis de leur chéri/e, mais un peu maladroitement.

Taureau

1er décan, né après le 25 avril, la conjoncture est toujours à vos pieds, aujourd'hui plus que les autres jours. Vous recevrez de belles preuves d'amour ou d'amitié. Et c'est souvent ce qui compte le plus à vos yeux : les mots s'envolent, seules les preuves d'amour demeurent. 1er décan toujours, il n'est pas exclu que certains célibataires fassent une rencontre ou qu'on leur présente quelqu'un qui ne leur déplaira pas, loin de là ! Si vous êtes intéressé, montrez-le.

Gémeaux

La conjoncture n'est pas extraordinaire jusqu'à dimanche si vous êtes du 3e décan. Il semble que l'opposition de Saturne jette un voile un peu terne sur votre vie. Cette opposition, qui vous attriste, vous ennuie, vous démoralise, est présente depuis des mois et produit de temps à autre des moments de découragement et même de l'adversité. Cela dure une dizaine de jours, puis ça se calme jusqu'à la prochaine réactivation de l'aspect. Maintenant, vous êtes tranquille jusqu'en septembre !

Cancer

Aucune anicroche, vous vous entendrez avec tout le monde et attirerez la sympathie de ceux que vous croiserez. 1er décan, vous serez offensif et cela vous servira. Vous forcerez les barrages, n'accepterez rien qui pourrait vous déplaire ou vous déranger, bref vous serez intransigeant, mais dans le bon sens. Natif de juin toujours, c'est aussi une bonne journée pour démarrer un travail ou toute autre activité : ce que vous ferez plaira d'une manière ou d'une autre.

Lion

Le Soleil étant un peu éteint par son opposition à Saturne, vous-même ne brillerez pas par votre confiance en l'un de vos partenaires. Vous serez même très suspicieux. Attention, car la Lune étant en Poissons et conjointe à Neptune aujourd'hui et demain, vos impressions et sensations pourraient être fausses, vos intuitions aussi. N'y réagissez pas sur le moment, laissez passer un peu de temps histoire de voir si justement vous ne vous faites pas de cinéma.

Vierge

Vous aussi, si vous êtes du 3e décan, vous serez affecté par les influx de Saturne, activés ces jours-ci. Vous trouvez le temps de l'adversité trop long et c'est normal. Il est vrai qu'avec une dissonance de Saturne, comme celle que vous vivez depuis 2016 (voire avant), rien n'avance et vous avez même plutôt l'impression de reculer. Quoi qu'il en soit, il va falloir lâcher prise, ou attendre que la vie lâche prise et cela se fera d'ici la fin de l'année puisque Saturne changera de signe en décembre.

Balance

Contrairement à d'autres signes, vous êtes renforcé par l'activité saturnienne, vous n'avez plus peur de ce qu'on pourrait penser de vous, et cela vous libère. Vous êtes davantage vous-même et quel que soit votre décan, vous avez pris de la hauteur et surtout de la maturité. Vous avez probablement vécu pas mal d'épreuves ces dernières années et avec le recul vous vous apercevez qu'elles vous ont forgé un caractère plus fort et une bonne armure face aux " méchants ".

Scorpion

Tout ira comme sur des roulettes jusqu'à samedi, mais la dissonance Soleil/Saturne vous dit que les choses iront encore mieux si vous êtes prudent avec votre argent. En particulier si vous êtes du 3e décan : vous avez peut-être effectué un emprunt et vous devez vous serrer un peu la ceinture. Mais vous pouvez aussi, pour les plus réalistes, avoir décidé d'être raisonnable dans le domaine de l'argent, suite à des problèmes que vous ne voulez pas voir se reproduire.

Sagittaire

Né après le 12 décembre, vous serez sensible au réveil de Saturne jusqu'à mercredi prochain. Vous aurez la détestable impression qu'on vous regarde de haut ! Une attitude qui n'est pas loin du mépris et qui est insupportable pour le Sagittaire. Toutefois, Saturne ayant plusieurs cordes à son arc, il se peut aussi que vous vous sentiez seul, voire rejeté, ou que ce soit vous qui ayez envie de vous isoler des autres pour faire le point : vous avez besoin d'analyser une situation.

Capricorne

Né fin décembre, vous avez l'impression d'être dans une cour de récré où les autres se conduisent comme des enfants capricieux. Vous n'avez pas tout à fait tort ! Il se trouve que vous avez affaire à des personnes qui se contrôlent mal et qui cherchent peut-être la bagarre. Mais vous ne mangez pas de ce pain là, vous êtes un sage (c'est la réputation du Capricorne) et si c'est votre conjoint qui se conduit ainsi, soyez son miroir ; lui renvoyer ses comportements est plus pédagogique qu'un long discours.

Verseau

Tout ce qui ressemble à un papier administratif ou à une facture vous ennuiera profondément aujourd'hui. Débarrassez-vous-en, au lieu de remettre à demain. C'est vrai, pourquoi vous encombrer la tête alors qu'en cinq minutes vous pourriez faire ce qu'il faut pour, au contraire, libérer de l'espace ? Cela ne devrait concerner que ceux de janvier... En revanche, 3e décan, l'un de vos projets avance à grands pas et aura son quart d'heure de gloire à partir de la fin août.

Poissons

3e décan, Saturne vous fait des misères et cela pourrait bien toucher la sphère professionnelle. L'un de vos projets semble prendre plus de temps que prévu. Mais ne vous démoralisez pas, il y a certainement une raison à cela ; peut-être l'avez-vous monté trop rapidement et qu'il n'a pas de bases assez solides, surtout sur le plan financier ? Il faut probablement réfléchir encore au modèle économique, surtout si vous voulez monter une affaire : pas de précipitation, dit Saturne.