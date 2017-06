L'horoscope du 14 juin 2017

publié le 14/06/2017 à 06:47

Bélier

1er décan, né après le 26 mars, vous êtes grognon en ce moment et trouvez à redire à tout. Mais vous avez peut-être un énorme travail sur le dos toute cette semaine. L'aspect qui le représente se terminera lundi prochain en fait et vous en serez débarrassé. Vous retrouverez votre bonne humeur et de meilleures relations en famille. 3e décan, né après le 15, Uranus vous demande de balayer devant votre porte, de sortir d'un schéma qui vous empêche de vous développer.

Taureau

On peut difficilement faire mieux comme conjoncture pour ceux d'avril. Vous avez le coeur sur la main mais ce n'est pas pour autant que vous oubliez vos intérêts. Il se pourrait que vous investissiez ou que vous fassiez un petit bénéfice grâce à un tuyau qu'on vous aura donné (entre aujourd'hui et demain). Quand vous avez des économies, vous en placez la plus grande partie dans des valeurs sûres, mais vous ne détestez pas vous amuser avec des valeurs boursières et il faut dire que vous avez du flair dans ce domaine.

Gémeaux

La journée démarre bien, sous une harmonie Lune/Jupiter qui devrait accentuer votre confiance en vous. Hélas, Neptune s'en mêle et vous confronte à vos chimères. Je m'adresse aux natifs des 4, 5, 6 juin, toujours les mêmes puisque Neptune stationne en regard de leur Soleil et leur demande d'ouvrir les yeux sur une situation de dépendance, ou d'emprise. Tant que vous n'aurez pas réalisé ce que vous y perdez, la situation perdurera et ne peut que vous faire du mal.

Cancer

Vous serez très excité, et même parfois anxieux parce que vous aurez un rendez-vous, amoureux ou professionnel, sur lequel vous misez beaucoup, natif de juin. A priori, grâce à l'harmonie entre Vénus et Mars (qui est dans votre signe) vous pourriez avoir le job et démarrer tout de suite. A moins que vous n'ayez à vous démener pour obtenir quelqu'un ou quelque chose : vous y mettrez beaucoup d'énergie et serez apparemment payé de retour (né les derniers jours de juin surtout).

Lion

Le 3e décan est bourré de vitamines en ce moment et si vous êtes né après le 17 août, les changements professionnels sont au rendez-vous ou ne tarderont pas à l'être. Il faut dire que vous avez très bien préparé votre " coup ", qu'il s'agisse d'obtenir une position enviable au sein d'une entreprise, ou de prendre votre liberté et de créer votre propre entreprise ; ce que certains ont pu faire. Mais il n'est pas impossible aussi que vous ayez décidé de vous expatrier, d'aller voir ailleurs si l'herbe...

Vierge

Ceux qui sont nés fin août reçoivent d'agréables vibrations qui les font frissonner de plaisir. Un projet se met en place ou peut-être qu'une relation amicale s'épanouit. Quoi qu'il en soit, vous vous sentez bien dans votre peau, la confiance est revenue et vous devez en profiter pour faire tout ce que vous avez envie de faire, sans trop vous poser de questions. Laissez votre instinct vous guider, essayez de ne pas trop contrôler les choses et vous aurez de bonnes surprises (1er décan toujours).

Balance

Uranus étant valorisée aujourd'hui, ceux qui sont nés après le 20 octobre sont en train de vivre des moments forts de café à cause d'une relation qui s'est détériorée. En réalité, cela ne date pas d'aujourd'hui, la rupture a peut-être eu lieu il y a quelque temps et elle ne semble pas être définitive. La relation est devenue irrégulière, à éclipses, mais elle existe toujours. La question est de savoir si vous devez définitivement couper le fil ou si vous pouvez continuer à la vivre de cette manière.

Scorpion

Contrairement à hier, vous aurez des ailes dans le dos si vous êtes d'octobre. Vous vous sentirez en phase et réconforté par l'attitude rassurante de votre partenaire. Vous pourriez même prendre l'initiative d'organiser quelque chose, un petit dîner à deux par exemple, auquel vous donnerez un caractère un peu spécial. Toutefois, si vous êtes célibataire, il n'est pas exclu que quelqu'un vous plaise et vous donne envie de l'inviter quelque part (né début novembre surtout).

Sagittaire

La dissonance Mercure/Neptune, qui vous a peut-être encore valu une déception 2e décan, est exacte aujourd'hui et commence à se défaire. Un soulagement pour vous ! En particulier si vous êtes né autour des 5, 6, 7 décembre. Toutefois, vous n'en avez pas terminé avec Neptune qui va continuer à vous titiller à l'arrière-plan. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous tenterez de faire l'autruche ou d'être dans le déni, la vie se chargera d'une manière ou d'une autre de vous ouvrir les yeux.

Capricorne

Né après le 15 janvier, vous êtes en train de changer de vie, ou n'allez pas tarder à le faire. Vous n'en avez peut-être pas envie, mais c'est l'évolution normale des choses. Il y a des phases dans l'existence, vous savez comme les 4 phases de la Lune, et les aspects d'Uranus sont liés à des phases qui appellent à une forme de libération. Ce qu'il faut savoir c'est que les événements, quels qu'ils soient, sont en quelque sorte pédagogiques. Ils vous apprennent beaucoup sur vous-même

Verseau

Dès ce matin, la Lune est amie avec Jupiter et crée un climat plutôt joyeux et confiant pour le 2e décan. Quelque chose d'important pourrait vous être confirmé ces jours-ci. Il faut dire que Mercure est également en harmonie avec Jupiter et que l'aspect est exact aujourd'hui. Seulement, ne rêvez pas trop fort, gardez bien les pieds sur terre car Mercure est aussi en dissonance avec Neptune et cela peut créer de l'utopie, du mensonge, ou vous faire croire en des choses qui n'existent pas (né autour des 2, 3 février surtout).

Poissons

Pour vous aussi, la dissonance Mercure et Neptune entre en phase régressive et ce sera un soulagement : votre 2e décan se sentira moins déboussolé ou sous emprise. En fait, la conjonction de Neptune est extrêmement rare car elle met à peu près 150 ans à faire le tour du zodiaque ( ou - 12 ans dans chaque signe). Certains ne l'auront jamais en conjonction et qui plus est dans SON signe, qui est justement celui des Poissons. Elle y est très forte et responsable de tous les événements collectifs.