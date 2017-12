L'horoscope du 13 décembre 2017

publié le 13/12/2017 à 06:25

Bélier

Vous aurez à coeur de rétablir une vérité ou d'apaiser une situation de crise qui ne vous touche pas personnellement, 1er décan. Mais faites-le avec délicatesse. En général, vous y allez avec de gros sabots, mais là il faut respecter la sensibilité des personnes qui sont en cause, sinon ça ne peut que se retourner contre vous ! 2e décan, né les 4, 5 avril, une gratification financière vous mettra de très bonne humeur. On peut aussi vous faire un cadeau. 3e décan, les choses évoluent à leur rythme.

Taureau

Les rapports de force, les disputes, bref tout ce que vous détestez sera hélas au premier plan pour le 1er décan. Et votre interlocuteur sera aussi inflexible que vous ! Vous sentirez que vous n'avez pas le pouvoir et c'est ce qui vous chiffonnera le plus. Par ailleurs, si vous avez un choix à faire, c'est aujourd'hui que ce sera le mieux. 2e décan, né les 4, 5 mai, vous êtes en pleine crise avec un partenaire ou un associé, l'argent y est pour quelque chose. 3e décan, pour vous aussi l'argent est le problème.

Gémeaux

Vous serez nerveux aujourd'hui et cela viendra peut-être du fait que vous avez quelque chose à dire et que vous ne le pouvez pas, par crainte de la riposte. Ou parce que vous avez peur, si vous critiquez quelqu'un par exemple, que cela se retourne contre vous, surtout sur votre lieu de travail et notamment 1er décan. 2e décan, né les 5, 6 juin, une agréable rencontre vous semble promise aujourd'hui, ou un moment sympa entre amis. 3e décan, on vous demande une réponse ?

Cancer

Si vous avez quelques soucis dans le domaine relationnel, natif de juin, c'est une bonne journée pour agir et surtout pour décider quel comportement adopter. Vous avez une fenêtre de quelques heures pour vous lancer dans la bagarre et être vraiment offensif. Mais vous vous poserez beaucoup de questions ! 2e décan, grâce à Jupiter, tout se passe selon vos voeux, il n'y a aucune anicroche à l'horizon pour le moment. 3e décan, votre chéri/e pourrait vous faire une remarque, écoutez au lieu de vous fâcher.

Lion

Vous n'êtes pas d'un naturel anxieux, mais quand cela vous prend c'est tout de suite un drame. Vous imaginez le pire et c'est ce que vous ferez natif du 1er décan. Alors que rien ne se déroulera comme vous l'imaginez tout simplement parce que c'est le fruit de votre imagination ! Gardez les pieds sur terre, c'est quelque chose que vous savez faire. 2e décan né les 6, 7 août, vous attirerez tous les regards et vous aurez l'attention de quelqu'un qui vous plaît. 3e décan, né le 17/8, le changement c'est pour bientôt.

Vierge

Vous êtes plutôt verni aujourd'hui, surtout 1er décan, votre énergie sera communicative et on suivra vos instructions ou vos conseils à la lettre. Même si Jupiter n'est plus en harmonie avec vous, elle n'est pas loin et continue à vous envoyer des influx qui vous donnent de l'importance dans votre entourage. 2e décan, un petit inconfort pourrait vous gêner dans la journée, en tout cas si vous êtes né les 7, 8 septembre. Rien d'important. 3e décan, un problème de communication avec un proche ?

Balance

C'est une bonne journée pour faire une dépense, pour vous ou pour un proche. Mais veillez à ne pas acheter de manière impulsive, cela ne vous ressemblerait pas. Peut-être voudrez-vous faire mentir ceux qui disent que vous êtes hésitant... Mais pourquoi vous battre contre vous-même ? Acceptez-vous tel que vous êtes (1er décan aujourd'hui). 2e décan né les 7, 8 octobre, un rendez-vous vous laissera une très bonne impression. 3e décan, né vers les 17, 18 ça devrait bouger dans le bon sens ces jours-ci.

Scorpion

Lune et Mars se rencontrent dans votre 1er décan, alors soit vous allez dépasser tout le monde tant vous serez rapide, soit vous allez vous fritter avec tout le monde ! En tout cas, la journée ne sera pas très zen si vous êtes né autour du 26 octobre en particulier, mais tout le décan pourrait être sensible à la configuration du jour. 2e décan Jupiter va être activée et les occasions de vous faire valoir aussi. Imposez-vous ! 3e décan, le Soleil vous faire miroiter un gain, une bonne affaire...

Sagittaire

Une journée un peu brumeuse, où vous ne verrez pas très clair dans les intentions des autres, ce qui peut créer une légère parano, la crainte d'être manipulé. Mais cela ne durera que quelques heures et uniquement pour le 1er décan, semble-t-il. Attention car votre imagination sera très florissante et vous pouvez vous tromper. 2e décan né les 6/7 décembre, vous pourriez être amoureux aujourd'hui, surtout de la vie. Profitez au maximum. 3e décan, si vous avez une question, la réponse va tarder.

Capricorne

Votre sens de l'anticipation étant décuplé ce matin, vous vous projetterez dans l'avenir. Toutefois, veillez à vous projeter de manière positive et non négative, 1er décan. Vous êtes connu pour votre pessimisme, essayez d'inverser la tendance et de penser que ce qui va (peut-être) arriver n'est pas obligatoirement une catastrophe. 2e décan, né les 4, 5 janvier, vous remarquerez l'absence de quelqu'un, cette personne vous manquera. 3e décan, vous travaillez sur un important projet ?

Verseau

La rencontre Lune/Mars de ce matin pourrait vous donner envie de régler leur compte à ceux qui vous critiquent. Vous aurez un vrai besoin de revanche, mais vous ne vous vengerez pas, 1er décan. Vous laisserez la vie faire, elle est bien plus créative que vous et elle sait punir ceux qui ne se conduisent pas bien avec vous. 2e décan, né les 3, 4 février, saluez Vénus et les agréables perspectives qu'elle vous propose. 3e décan, une discussion ou un rendez-vous risquent d'être reportés.

Poissons

Vous démarrez très fort, 1er décan, vous avez la pêche ce matin et êtes prêt à renverser les montagnes. Vous avez acquis une belle force ces derniers temps. Vous êtes nettement plus sûr de vous et vous ne vous laissez pas faire quand les autres vous cherchent ! Vous répondez, et même vous leur renvoyez leurs méchancetés. 2e décan, né les 5, 6 mars, vous hésiterez entre plaisir et déplaisir, votre relation amoureuse étant sans cesse changeante. 3e décan, Jupiter n'est plus très loin !