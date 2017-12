L'horoscope du 12 décembre 2017

publié le 12/12/2017 à 06:22

Bélier

On dirait que vous n'êtes pas assez attentif ou pas assez présent pour l'autre. Si vous avez l'impression qu'il/elle s'éloigne, cela peut être l'une des raisons. Saturne a entamé une dissonance qui pourrait avoir un impact (parmi d'autres) sur votre couple. A moins que la vie ne vous impose une période de solitude (vous détestez). Cela concerne surtout le 1er décan pour l'instant, alors que le 2e est plutôt bien dans sa peau en ce moment, et le 3e prépare probablement un départ en vacances.

Taureau

Trois planètes circulent en Sagittaire et si vous êtes du 3e décan, elles vous parlent d'argent, d'une somme promise, une indemnisation ou une donation d'un parent. A moins que vous ne touchiez le fruit de l'une de vos négociations. Mais le côté dépenses peut aussi être au premier plan en cette période de cadeaux. 2e décan, Vénus fait partie des planètes en Sagittaire et elle accentue votre jalousie ; né autour du 4 mai, essayez de vous contrôler. 1er décan, un choix à faire rapidement ?

Gémeaux

Vénus domine aujourd'hui et comme elle s'oppose à vous, 2e décan, vous serez peut-être invité quelque part où vous pourriez rencontrer de nouvelles têtes. Du moins c'est ce que vous penserez ou espérerez parce que cela vous changerait les idées, surtout né autour des 2, 3 juin : vous cherchez désespérément à vous stabiliser. 1er décan, allez, au boulot, il faut vous y mettre et vous appliquer vous dit la conjoncture. 3e décan, né avant le 20, les choses s'arrangent peu à peu.

Cancer

Le travail est nettement au 1er plan si vous êtes du 3e décan, mais vous avez du mal à ajuster vos horaires et à arriver à l'heure à vos rendez-vous ou au bureau. Cela dit, c'est fréquent chez le Cancer qui n'a pas toujours une bonne notion du temps. Cela dit, c'est la période des fêtes et c'est toujours un peu la folie dans les grandes villes. 2e décan, vous n'êtes pas aussi débordé que le 3e et vous aimez ce que vous avez à faire, surtout aujourd'hui si vous êtes né autour du 5/7. 1er décan, c'est très mitigé.

Lion

Un aspect dynamique touche ceux du 2e décan, qui ont probablement des démêlés avec une administration ou qui doivent déménager, et parfois faire des travaux. Jupiter étant rapide, quelque chose pourrait être négligé, mal fait et vous serez obligé d'y revenir au 2e passage de Jupiter qui durera tout l'été prochain. 1er décan, votre tempérament de feu est décuplé, surtout né vers les 24, 25, 26 juillet. Ne soyez pas trop exigeant avec vos proches. 3e décan, né vers le 13, une petite réussite ?

Vierge

Vous avez la répartie mordante en ce moment, 1er décan, tout est accéléré dans votre tête et vous risquez de parler trop vite, ou d'agir sans vraiment réfléchir. Pourtant vous êtes le signe du zodiaque qui pense le plus ! Mais avec Mars en Scorpion votre volonté d'agir ou de dire ce que vous pensez est plus forte que tout. 2e décan, né le 6/9 soyez encore réservé par rapport à ceux qui font tout pour vous séduire, on peut vous manipuler. 3e décan, né le 13/9, des nouvelles d'un membre de la famille ?

Balance

Vous êtes plutôt bien servi si vous êtes né après le 13 octobre, on pourrait vous faire une proposition mais le problème c'est qu'elle va traîner et vous n'y croirez plus. Cependant, elle reviendra au premier plan la première semaine de janvier, donc si vous n'avez pas de nouvelles cela ne veut pas forcément dire que c'est fichu. 2e décan, vous continuez à être favorisé par Vénus et à être content de la gentillesse de ceux qui vous entourent. 1er décan, né le 24, 25/9 vous avez une solution à trouver.

Scorpion

1er décan, la conjoncture n'est pas forcément négative et certains pourraient avoir à s'investir dans quelque chose qui leur plaît, un nouveau travail par exemple. Et comme Mars est en harmonie avec Saturne, elle-même bien disposée à votre égard, ce que vous entreprenez en ce moment pourrait se révéler durable. 2e décan, Jupiter est chez vous et peut vous ouvrir de beaux horizons, comme elle peut vous confronter à de l'injustice. 3e décan, une promesse d'argent à venir ?

Sagittaire

3e décan, bon anniversaire ! Votre vie a été bien mouvementée depuis quelques mois, voire plus, mais vous allez rapidement avoir de belles ouvertures. Saturne vous a bloqué, elle s'en va la semaine prochaine et Uranus vous a donné des envies de liberté, que vous ne pouviez pas satisfaire. Mais ça va être possible d'ici peu. 2e décan, Vénus règne toujours sur vous mais elle est encore proche de sa dissonance avec Neptune. Encore une fois, gare aux illusions/désillusions. 1er décan, manque de volonté ?

Capricorne

Peu à peu le Soleil se rapproche de vous et vous allez donc entamer un nouveau cycle la semaine prochaine. Une année qui sera marquante pour le 1er décan. A cause de la présence de Saturne chez vous, ce qui n'arrive que tous les 29 ans et à chaque fois cela correspond à une étape de maturation, de construction. 2e décan, vos amours ne sont pas au top en ce moment, il se peut même que vous ayez à soigner une personne que vous aimez. 3e décan, trop de travail, ça déborde !

Verseau

3e décan, le Soleil et Mercure sont conjoints et vous envoient des influx très cordiaux, vous vous faites des relations et si on a besoin de vous, vous êtes là. Cela fait partie de vos qualités, vous ne laissez jamais tomber ceux que vous aimez, vous les soutenez avec constance et fidélité. Vous êtes bel et bien le signe de l'amitié ! 2e décan, n'anticipez pas une rentrée d'argent en le dépensant avant de l'avoir, même pour faire des cadeaux ! 1er décan, méfiez-vous des jalousies au travail.

Poissons

On pourrait vous donner une date pour un rendez-vous que vous avez sollicité, mais elle est lointaine et vous vous demandez si on veut vraiment vous voir, 3e décan. Toutefois, êtes-vous sûr qu'il n'y a pas une autre raison qui serait totalement indépendante de vous ? La personne part peut-être en vacances pour Noël. 2e décan, Vénus commence à échapper à Neptune et vous y voyez plus clair dans vos sentiments, avec parfois de la déception. 1er décan, vous avez tout pour vous !