L'horoscope du 15 avril 2018

publié le 15/04/2018 à 07:44

Bélier

C'est aujourd'hui que Mercure reprend une marche directe, 1er décan quelque chose se remet en route : un dialogue interrompu ou une réponse attendue. Vous pouvez aussi, dès demain, espérer qu'on vous envoie un document ou des papiers dont vous avez besoin, à moins que vous ne receviez un appel pour un travail (que vous attendiez aussi depuis un certain temps). 3 décan, né après le 15 avril, une rencontre Soleil/Uranus pourrait vous déstabiliser ces jours-ci.

Taureau

Vous aurez encore l'impression que les autres sont agressifs avec vous, mais demandez-vous si votre attitude ne les oblige pas à vous houspiller un peu. On sait à quel point vous pouvez " traîner ", prendre votre temps en disant aux autres que rien n'est urgent, même si vous avez un train à prendre. Et c'est extrêmement agaçant pour ceux qui vous entourent. Cependant, 2e décan, avec Vénus dans votre signe vous pourrez trouver un terrain d'entente.

Gémeaux

Ce n'est pas un scoop, vous serez préoccupé par une histoire d'argent 2e décan et vous envisagerez de vendre quelque chose pour vous remettre à flots. Ou alors vous avez une somme qui vous attend, mais il faut la réclamer et ça vous gave ! Cela dit, n'allez pas vous plaindre si vous ne faites pas ce que vous devez faire pour récupérer cette somme ! Né autour des 26, 27 mai, vous pourriez avoir très bientôt des nouvelles d'un projet qui semble avoir été à l'arrêt.

Cancer

Lune et Mars sont toutes deux fâchées avec vous, et vous aurez tendance à tout exagérer, en particulier vos ressentiments ; ne faites pas monter la sauce. C'est-à-dire ne jeter pas d'huile sur le feu, ne pas entrer dans le conflit si vous ne voulez pas que cela dégénère ; en particulier si vous êtes né autour des 7, 8, 9 juillet. Par ailleurs, 3e décan l'association du Soleil et d'Uranus pourrait vous inciter à tourner casaque, à changer d'idée à propos d'une situation ennuyeuse.

Lion

Mars domine le ciel de ce dimanche et sa présence en Capricorne signifie, pour le 2e décan, qu'il pourrait y avoir un petit conflit avec un proche ou un collègue. Cela a pu être un souci toute cette semaine et vous n'en aurez fini que le 24 avril. En effet, Mars a ralenti sa course et s'apprête à stationner fin juin alors qu'elle se trouvera à l'opposition de votre signe. A ce moment-là, vous aurez probablement un choix à faire ou serez obligé d'en accepter un contre votre gré.

Vierge

Votre nature réservée mais néanmoins très observatrice et critique sera un peu bousculée. A cause d'un proche, vous ne pourrez pas être vous-même. Vous auriez envie de faire des remarques, de pouvoir dire ce que vous pensez sans vous préoccuper de ce que l'autre ressent mais ne vous inquiétez pas, ce n'est que pour aujourd'hui, n'en tirez pas de conclusions. Né autour du 28 août, une somme qu'on vous doit va enfin vous être envoyée ou sera créditée sur votre compte à partir de demain...

Balance

Le Soleil a entamé une conjonction avec Uranus, ce qui ne peut qu'énerver ceux qui sont nés après le 20 octobre et sur lesquels on exerce des contraintes. Cela dit, cette opposition d'Uranus se termine d'ici peu et normalement vous devriez avoir réglé le problème posé par Uranus. Il se peut aussi que vous ayez entamé une relation affective et que la personne se révèle étouffante ; du coup vous n'avez qu'une envie : le ou la " jeter ". Est-ce la bonne solution ? Pas sûr.

Scorpion

La domination actuelle de Mars vous convient parfaitement 2e décan, vous pouvez ainsi vous imposer facilement et mener les autres par le bout du nez. Vos proches, bien sûr, mais aussi vos collègues ou vos confrères. Mars étant en harmonie avec Neptune, on peut penser que vous avez su vous faire apprécier, voire aimer, de beaucoup de gens, séduits par votre entregent et votre art de leur faire dire ce qu'ils n'ont pas envie de vous dire : ils ont l'impression que vous " savez " et ne peuvent rien vous dissimuler.

Sagittaire

Né en fin de signe, après le 18 décembre, la conjonction Soleil/Uranus vous pousse à avancer vos pions et vous n'êtes pas loin d'atteindre votre objectif. Quelque chose que vous visez depuis longtemps mais dont vous saviez qu'il vous fallait autant de temps pour y arriver. Par ailleurs, né au tout début du signe vers le 27 novembre, vous allez enfin pouvoir avoir les nouvelles que vous attendiez ou joindre l'un de vos proches qui ne donnait pas signe de vie depuis quelque temps.

Capricorne

Après la rencontre Soleil et Uranus de ces jours-ci, il reste encore celle de Mercure et Uranus vers le 13 mai, puis vous serez débarrassé d'Uranus. Plus de tensions autour d'une personne de la famille qui vous en a fait voir de toutes les couleurs ou autour d'une décision difficile à prendre, parce qu'elle imposait un changement drastique qui était dérangeant pour vous. Uranus sera alors (15 mai) en bonne harmonie avec votre 1er décan : une évolution en douceur.

Verseau

Vous serez joueur et surtout très taquin aujourd'hui : pas sûr que cela plaise à votre entourage qui aura la nette impression que vous vous fichez d'eux. Libre à vous de faire de l'humour, mais pas sur le dos de vos proches, ils ne le prendraient pas bien. La planète dominante étant Mars (pour aujourd'hui) il faudra veiller à ne pas blesser vos interlocuteurs en faisant de l'humour déplacé sur leur physique (par exemple). Abstenez-vous !

Poissons

Il y a un aspect remarquable pour ceux qui sont nés autour du 12 mars : une harmonie entre Jupiter et Pluton, enrichissante sur le plan financier en premier lieu, mais qui peut aussi correspondre à une rencontre, banale au départ, et qui se fait de plus en plus envahissante dans votre tête et votre cœur. Vous pensiez peut-être que ce n'était que de l'amitié, mais la relation est plus profonde que ça et la place que la sexualité prendra pourrait devenir essentielle.