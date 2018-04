L'horoscope du 13 avril 2018

publié le 13/04/2018 à 06:27

Bélier

Les tribulations de Vénus sont toujours satisfaisantes pour votre 2e décan, vous pouvez faire un bénéfice ou recevoir un joli cadeau si c'est votre anniversaire. Pour ce qui est de votre année à venir, le seul souci c'est probablement une question touchant à votre travail et à son organisation. Mais vous pouvez aussi être en désaccord frontal avec votre direction. Toutefois, côté finances, avec Vénus en Taureau bien reliée à Mars, ça devrait être une année productive.

Taureau

On pourrait penser, 2e décan, que vous vivez des moments passionnants ces jours-ci, et il peut autant être question d'amour que d'une autre forme de passion. Cela concerne surtout ceux qui sont nés autour des 6 et 7 mai, mais en fonction du ciel de naissance, beaucoup d'autres natifs peuvent se sentir concernés. Souvent, sous ce genre de conjoncture, on a un vrai coup de coeur, mais les planètes ne nous disent pas pour qui ou pour quoi. Mais on peut voir la suite de l'histoire.

Gémeaux

Vénus et Neptune étant en phase, vous aurez tendance à vous laisser aller à vos plaisirs et à oublier que si vous avez droit au plaisir, vous avez aussi des devoirs. Les influx sont donc un peu contraires : la Lune (vie intime) vous invite à respecter vos devoirs, la parole donnée, etc. Quant à Vénus-Mars, elles décuplent votre besoin de vous sentir aimé et d'obtenir des preuves de l'amour qu'on vous porte. Est-ce que cela va passer avant vos devoirs et obligations ?

Cancer

Une petite querelle amicale ou amoureuse ne va pas tarder à s'arranger, mais il faut y mettre du vôtre et ne pas revenir en boucle sur le sujet qui vous a fâché. Si vous y pensez ou en parlez trop, vous trouverez toujours quelque chose à redire sur les imperfections de l'autre... 2e décan, né autour des 6, 7, 8 juillet, c'est vous qui êtes le plus réceptif à cette conjoncture. Et c'est toujours une ambiance tendue pour ceux du 1er décan, nés autour du 1er juillet, vous craignez quelque chose.

Lion

Il se peut que vous ayez des embûches dans votre boulot, 2e décan, et elles sont peut-être dues au fait que vous avez eu les yeux plus grands que le ventre, ou que les choses prennent plus de temps que vous ne pensiez au départ. Vous vous êtes cru capable et vous n'étiez peut-être pas préparé à la difficulté qui vous attendait. Cela dit, il semble que quelqu'un vous protège, l'un de vos chefs éventuellement, qui pense que vous avez ce qu'il faut pour atteindre votre objectif.

Vierge

Malgré une nuit un peu mouvementée, 2e décan, vous aurez une belle énergie aujourd'hui ; c'est le plaisir que vous avez à travailler qui sera votre moteur. A part certains natifs du 2e décan, qui pourraient avoir des ennuis avec un collègue ou un supérieur qui les manipule, vous avez des influx très énergétiques et si vous avez un objectif à atteindre, il n'y aura aucun problème. 3e décan, vous pourriez avoir trouvé un job et être en période d'essai jusqu'en juillet (né vers le 14/9 surtout).

Balance

Le 2e décan est sous la houlette de Mars jusqu'au 23 avril ; né après le 6 octobre, vous avez une décision à prendre, ou on vous l'impose et vous êtes furieux. Les choses ne vont pas comme vous le voulez et vous êtes obligé de mettre le poing sur la table pour obtenir ce que vous désirez, ou pour qu'au moins on vous respecte ! Mais il n'est pas impossible aussi que vous fassiez des travaux chez vous et que cela vous coûte plus que prévu. Cela dit, il en va toujours ainsi, les devis sont rarement respectés.

Scorpion

Vénus et Mars vous font toujours les yeux doux, natif du 2e décan, et si vous vous découvrez des sentiments pour quelqu'un, ne vous retenez pas d'en parler. Ce sera toujours mieux, si l'autre n'est pas sur la même longueur d'ondes, de le savoir et de ne pas perdre votre temps. Et surtout, de ne pas être déçu. Vous avez souvent tendance à entretenir des rêves et une fois que vous êtes dans la réalité, elle ne correspond pas forcément à vos rêves. Et si vous ne voulez pas parler, envoyez des textos...

Sagittaire

3e décan, les influx solaires sont toujours aussi agréables car ils vous parlent de vacances, de loisirs, de plaisirs. Vous y penserez beaucoup aujourd'hui, probablement parce que vous partez ce soir ou demain ? Vénus, qui règne sur vos plaisirs, occupe son signe préféré le Taureau, lequel a une bonne influence sur votre vie quotidienne. En vacances, vous serez peut-être dans un endroit que vous connaissez bien, une maison familiale par exemple, où vous avez vos habitudes.

Capricorne

Jupiter va bientôt abandonner votre 3e décan et le projet que vous avez mis en route, mais ce sera pour mieux revenir et terminer le boulot à la rentrée. Auparavant, c'est le 2e décan qui recevra longuement ses influx (de fin avril au 20 septembre), mais vous n'en sentirez pas tout le temps les effets ; ce sera surtout à partir de juillet que vous verrez vos chances de concrétiser un espoir être décuplées par la conjoncture. Nous en reparlerons le moment venu.

Verseau

Il n'y a guère que le Soleil pour vous encourager en ce moment, et seulement si vous êtes du 3e décan. 2e décan, Vénus et Mars vous ôtent votre côté offensif. Cela dit, ce n'est peut-être pas un mal ! Quelqu'un du passé pourrait refaire surface et remuer en vous certains souvenirs, agréables ou désagréables, difficile de le savoir. Pour en revenir au 3e décan, Jupiter rétrograde peut aussi vous obliger à utiliser la justice pour obtenir réparation.

Verseau

3e décan, vous êtes encore pour quelques jours sous la protection de Jupiter, positive pour votre développement personnel mais aussi professionnel. Cela dit, la planète est rétrograde et il est possible qu'il ne se passe rien pour le moment, d'autant plus qu'elle va se rebrancher d'ici peu sur le 2e décan jusqu'en septembre. Si vous avez quelque chose dans les tuyaux, la patience est requise, vous n'en serez que plus satisfait quand les cadeaux du ciel vous tomberont dessus.