L'horoscope du 12 avril 2018

publié le 12/04/2018 à 06:37

Bélier

Ce qui vous manque en ce moment pour être bien dans votre peau, c'est la tranquillité d'esprit, 1er décan. Vous aimez l'action or vous n'êtes que dans la pensée. D'un côté Saturne vous crée un problème que vous ne pouvez pas zapper, tout juste pouvez-vous le mettre de côté par moments quand vous êtes en bonne compagnie, et la dynamique que vous insuffle la présence du Soleil dans votre signe n'est pas au rendez-vous. Sauf pour le 3e décan, qui doit cependant lutter pour obtenir une mutation.

Taureau

Prévoyez une agréable journée puisque vous serez amicalement entouré et que certaines perspectives vous font sourire dès votre réveil, 2e décan surtout. N'oubliez pas que Vénus caresse votre Soleil et que Mars leur donne de l'énergie, notamment si vous êtes né autour du 5 mai. Vos amours et vos passions (autres qu'amoureuses) se portent bien, votre énergie vous incite à ne faire que ce que vous aimez et à en tirer beaucoup de plaisir. Même s'il s'agit d'un travail.

Gémeaux

L'évolution de votre carrière sera votre principale source de questionnement ; si vous attendez une réponse 1er décan, vous l'aurez à partir de la semaine prochaine. Mais vous ne devez pas rester pour autant sans rien faire, à attendre que l'on vous contacte. Gardez l'esprit ouvert, laissez vos oreilles traîner, il pourrait aussi y avoir une occasion à saisir, par le biais de vos amis, en fin de semaine. 2e décan, c'est une incertaine rentrée d'argent qui est au centre de vos préoccupations.

Cancer

Si vous partez physiquement en vacances en fin de semaine, votre esprit lui s'est déjà envolé très loin. Et n'ayez pas d'inquiétude, ces vacances vous feront du bien. Sauf peut-être 2e décan, né après le 8 juillet : Mars sera en opposition avec vous durant la semaine du 16 et on ne peut pas dire que votre partenaire, ou vos enfants, vous faciliteront la vie. Mais vous ferez ce qu'il faut pour qu'il n'y ait pas de conflit et essayer de profiter de vos vacances sans trop de problèmes à gérer.

Lion

1er décan, vous attendez des nouvelles d'un proche, les résultats d'une démarche, ou la réception d'un document ? C'est en chemin, ça arrivera la semaine prochaine. Mercure, qui règne sur ces domaines et qui est bien placée par rapport au Lion, reprend son activité à partir de dimanche, après avoir fait une longue pause où il ne se passait rien et où vous avez pu penser qu'on vous avait oublié. Ou que vous alliez devoir recommencer le processus. Gardez confiance.

Vierge

Ne faites rien dans votre coin aujourd'hui car vous serez aidé, même si vous n'avez rien demandé. Cela vous encouragera à travailler encore plus, natif du 2e décan. Il faut dire que vous disposez d'un bon aspect de Mars qui accentue votre volonté et surtout votre persévérance. Vous ne vous embarrasserez pas de sentiments ou d'émotions qui seraient mal placées, au contraire. Vous les canalisez et ils ne s'expriment que là où ils ont leur place. Ainsi, tout est en ordre...

Balance

Le problème aujourd'hui, c'est que vous aurez l'impression (parfois réelle) que vous vous êtes mal organisé. Vous prendrez du retard et vous n'aimez pas cela. Certains s'en fichent complètement, mais pas vous ! Tout simplement parce que vous n'aimez pas contrarier les autres et si vous avez un rendez-vous aujourd'hui (1er décan principalement), vous n'arriverez pas à être à l'heure. N'en faites pas un drame, et surtout prévenez la personne avec qui vous avez rendez-vous.

Scorpion

Votre signe n'a pas bonne réputation, mais c'est parce qu'on vous connaît mal et que vous-même ne dévoilez que rarement toute la gentillesse qui est en vous. Il faut dire que la description de votre caractère remonte très loin dans le temps, au tout début de notre ère, avec des auteurs comme Ptolémée ou Manilius (Rome antique) qui ont fait de vous une description... pas terrible. Et, de plus, les astrologues du Moyen-Âge en ont rajouté. Heureusement, l'astro-psychologie vous a réhabilité.

Sagittaire

Vous le savez très bien, il n'est jamais bon de se retourner sur le passé, sauf si c'est pour en tirer une leçon. Espérons que c'est ce que vous ferez aujourd'hui ! Ces leçons peuvent en effet être nombreuses, compte tenu du récent passage de Saturne dans votre signe, notamment 3e décan. Plus de pondération vous est nécessaire, de retenue, en tout cas si vous voulez vous installer durablement dans un job ou avec quelqu'un. Ce n'est pas vous mettre un frein que de vous canaliser.

Capricorne

Sauf si vous et l'autre êtes télépathes, le meilleur moyen de communiquer c'est encore la parole. Évitez tout sous-entendu, vous n'auriez pas les bonnes réponses. Mais évitez aussi de faire le contraire, c'est-à-dire de parler trop franchement et parfois trop durement (1er décan, né autour des 26, 27 décembre). Sauf si vous avez une cause à défendre et qu'il faut vous battre verbalement pour faire entendre vos idées. Comme un avocat ferait sa plaidoirie, par exemple.

Verseau

Né au tout début du signe, entre le 20 et le 23 janvier, les influx d'Uranus commencent à se faire sentir. Un déménagement, la fin d'une époque pour certains ? En tout cas vous allez être remué dans les prochaines semaines, mais je pense que c'est déjà dans l'air. Cela dit, il peut y avoir un élément de surprise au mois de mai, un retournement de situation totalement inattendu et sur lequel vous n'aurez aucun pouvoir. Il faudra juste l'accepter et vous y adapter.

Poissons

La Lune est chez vous et cela peut vous donner un sentiment d'urgence. Et c'est vrai, il y a urgence pour les natifs de février, vous avez oublié de payer une facture. Ou vous avez des impôts en retard, ou encore il faut acheter quelque chose qui n'était pas prévu dans votre budget, un appareil qui ne fonctionne plus par exemple. 2e décan, c'est une période agréable, mais n'oubliez pas la présence de Neptune chez vous, elle peut vous inciter à ne pas prendre la bonne route. Restez sur la réserve.