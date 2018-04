L'horoscope du 14 avril 2018

publié le 14/04/2018 à 07:09

Bélier

La Lune passe le week-end chez vous et vous voit à la fois plus sensible et plus susceptible. Essayez de ne pas vous irriter ni être désagréable pour des vétilles. Il semble que vous prendrez pour des critiques ou des remarques désagréables, des paroles innocentes, des propos qui vous agaceront juste parce que vous serez mal luné. La Lune passant sur Mercure ce matin, veillez à ne pas être dans une riposte agressive, surtout si vous êtes né autour du 25 mars : Mercure se trouve conjointe à votre Soleil.

Taureau

Vous aussi vous serez un peu agressif, mais ça restera à l'intérieur. Vous en voudrez à quelqu'un mais comme ne voulez pas de conflit, vous garderez tout pour vous. Vous savez qu'à force c'est à vous que vous faites du mal ? Mieux vaut dire ce que vous avez sur le coeur, c'est toujours ça de moins à porter, vos valises sont moins lourdes. Par ailleurs, 2e décan né autour du 7 mai, vous ne pourrez peut-être pas échapper à une petite querelle d'amoureux qui s'arrangera très rapidement.

Gémeaux

Un week-end très occupé, vous avez plein de projets, des amis à voir ou des proches qui vous rendent visite. Il y aura aussi une petite dépense, pour d'autres pas pour vous. Il n'empêche qu'il faudra faire attention et respecter les limites imposées par votre banquier. Or, on a l'impression, que vous serez un peu transgressif aujourd'hui et que vous aurez du mal à rester dans le cadre. N'allez pas vous créer des ennuis, ce n'est pas le moment, même si vous comptez sur des rentrées.

Cancer

Vous vous sentirez en charge de toute la logistique et cela vous fera grincer des dents de voir votre entourage se prélasser alors que vous leur facilitez gentiment la vie. Vous trouverez les autres bien ingrats, sauf si vous êtes né autour des 8 et 9 juillet : un bon aspect de Vénus indique que vous aurez quelqu'un de gentil pour vous aider, vous pourrez compter sur cette personne, il ou elle ne vous laissera pas tomber. En revanche, né autour du 26 juin, il y a un peu de polémique au programme. Vous serez énervé.

Lion

Un bon week-end vous attend, peut-être parce que vous pourrez vous évader à la campagne ou parce que vous serez invité à une agréable soirée, genre mondanité. Un cocktail ou une petite fête où vous pourrez vous montrer et attirer l'attention comme vous aimez le faire. Mais vous aurez peut-être un but en vous rendant à cette soirée : quelqu'un à voir et à qui vous voulez proposer/demander quelque chose. Né autour du 9 août, il est possible que vous atteigniez votre objectif. Votre soirée sera " rentable ".

Vierge

Il faudra faire votre comptabilité ce week-end et ce sera une épreuve pour vous parce que vous verrez tout ce que vous avez dépensé et tout que vous auriez pu économiser. Mais dites-vous qu'il est important que l'argent circule, si tout le monde limitait au maximum ses dépenses, l'économie ne tournerait pas rond. Pour que l'argent rentre, il faut aussi qu'il sorte, c'est un principe établi et que vous devriez respecter. Mais on connaît le fameux sens de l'économie de la Vierge, il ne fait que très rarement défaut !

Balance

La rencontre de Lune et Mercure, ce matin, peut inciter le 1er décan à se lancer dans une discussion avec le partenaire ou un proche. On vous donnera tort de toute manière ! Vous aurez face à vous quelqu'un de plus fort et qui impose ses idées plus facilement que vous. En fait, c'est vous qui ne lui mettrez pas de limites assez fermes, de peur qu'un conflit ne s'installe. Mais il est dans votre intérêt de ne pas vous écraser et si vous avez quelque chose à dire faites-le, sans vous occuper de ce que l'autre peut penser.

Scorpion

Vous aurez du boulot aujourd'hui et de l'énergie pour vous y attaquer. D'ailleurs, cela vous fera beaucoup de bien de vous dépenser physiquement ou intellectuellement. Selon ce que vous aurez à faire... Mais attention à ne pas vous faire mal quelque part, ou à ne pas vous prendre la tête sur un sujet, sur une question sans réponse par exemple. Vous êtes un peu spécialiste du genre et vous agissez pareillement avec vos proches : vous leur posez des questions auxquelles ils sont bien incapables de répondre...

Sagittaire

Un bon week-end en perspective car il y aura des loisirs, des plaisirs, peut-être des projets avec vos enfants. En tout cas, vous vous sentirez rempli d'une énergie positive. Rien ne pourra vous contrarier, sauf si vous avez une grosse somme à sortir, ce qui serait étonnant pour un samedi. Cela dit, si vous êtes né autour des 7 et 8 décembre, les influx de Mars laissent penser que vous avez de l'argent à dépenser mais attention à ce que ça ne soit pas pour le jeu ou pour des paris quelconques. Ce serait en pure perte.

Capricorne

Vous serez un peu énervé et je pense que c'est un euphémisme pour certains natifs du 2e décan qui reçoivent Mars. Vous aurez un très désagréable sentiment d'urgence. Et quand on sait que prendre votre temps est important pour vous, on comprend que vous soyez très contrarié. Cela peut venir de l'attitude de votre partenaire ou d'un membre de la famille qui ne tiendra pas un engagement. Heureusement, né autour des 7, 8 janvier, Vénus est harmonieuse et apporte une forme d'apaisement.

Verseau

La conjoncture est bonne, vous n'aurez aucun temps mort, vous serez à droite et à gauche, avec une nette tendance à vouloir être celui ou celle qui prend les décisions. Il faudra que ça bouge, que vous puissiez vous exprimer et que rien n'entrave votre liberté de parole ou d'action. Cela dit, ce sera surtout valable pour le 1er décan, et si vous êtes né autour des 24, 25 janvier, c'est surtout de liberté de parole dont il sera question. Si vous ne voulez pas d'ennuis, essayez de ne pas perdre votre sang-froid.

Poissons

La rencontre Lune-Mercure peut autant vous valoir une petite rentrée d'argent, que vous inciter à donner généreusement de votre temps, de votre énergie ou des soins. On sait à quel point vous aimez donner, parfois vous préférez même donner plutôt que de recevoir. Et qu'il s'agisse d'argent, de temps, d'actions visant à soigner, à aider, à soutenir, vous n'êtes pas avare ! Né en février, autour des 23, 24, il peut y avoir une discussion concernant l'argent, mais il peut s'agir d'argent de poche pour un enfant...