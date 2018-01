L'horoscope du 11 janvier 2018

publié le 11/01/2018 à 06:22

Bélier

La conjoncture est un peu difficile pour les natifs de mars, soumis à la rencontre de Mercure et de Saturne qui provoque des blocages, surtout dans le boulot. Il n'est pas exclu que vous entendiez parler d'une future restructuration où vous n'aurez peut-être pas votre place. A moins qu'on ne vous annonce une vague de licenciements. 2e décan, né autour du 8 avril, ne faites pas de vagues au boulot, ça pourrait vous retomber dessus. 3e décan, né les 14, 15, 16, ne demandez rien, n'espérez rien en ce moment.

Taureau

Rien à redire, avec Mercure en Capricorne vous parlerez juste et verrez juste. Du coup, vos interlocuteurs seront obligés de reconnaître que vous avez raison, ce qui vous réjouira beaucoup ! 1er décan, jusqu'au 18 janvier. Un voyage pourrait être évoqué, à moins qu'on ne vous assigne un travail en lien avec l'étranger. 2e décan, né autour du 9 mai, il semble que le conflit de ces derniers jours soit en passe de se résoudre. 3e décan, à votre tour d'être face à des interlocuteurs aussi intransigeants qu'inflexibles.

Gémeaux

Mercure en Capricorne étant morose ces jours-ci, vous choisirez l'humour pour animer un peu vos journées. Un humour noir, certes, mais il détendra l'atmosphère. 1er décan d'ici le 18 vous pourriez également avoir à parler d'argent, une discussion qui ne vous apportera pas les réponses que vous souhaitez, ou alors à long terme. 2e décan, Vénus et Mars ne seront plus en aspect avec vous, vous voilà tranquille sauf né vers le 4 : une dépendance vous nuit. 3e décan, quelques remous côté boulot ou forme.

Cancer

Mercure et Saturne s'opposent à vous natif de juin. Il se peut que quelqu'un ou une situation, vous crée beaucoup de souci en ce moment. Et c'est accentué ces jours-ci. Il est possible aussi qu'on vous barre la route ou que la vie ralentisse tout. Vous ne pouvez rien y faire, la seule solution c'est d'attendre que ça se débloque (à partir de mai.) 2e décan, il n'est pas exclu que vous ayez des échos de la conjoncture, surtout si vous êtes né les 2, 3, 4 juillet. Une question d'engagement peut aussi se poser. 3e décan, une proposition, une offre ?

Lion

Des collaborateurs absents, trop de travail et les vacances encore loin, c'est vrai ce n'est pas le nirvana. Mais vous n'êtes pas du genre à vous décourager, n'est-ce pas ? C'est surtout le 1er décan qui pourrait avoir un peu trop de recul, de distance, et trouver à redire à tout ce qui se passe, dans le domaine personnel ou professionnel. 2e décan, né autour du 11 août, soyez encore un peu patient et Jupiter vous fichera provisoirement la paix (après le 21). 3e décan, non mais quelle humeur de dogue !

Vierge

La conjoncture vous va, surtout si vous êtes du mois d'août. Tout échange, négociation ou démarche seront constructifs et la parole donnée sera respectée. Il est vrai qu'avec Saturne on est dans le sérieux, pas dans la légèreté ; mais vous pouvez avoir confiance en vos interlocuteurs qui sauront tenir leurs promesses. 2e décan, il n'y a plus que l'opposition de Neptune et elle n'est pas activée avant samedi. 3e décan, Vénus, Mars et bientôt Jupiter : vous allez probablement être gâté.

Balance

Une couleuvre à avaler pour les natifs de septembre ? En tout cas, vos échanges ne seront pas sympathiques et le mieux, pour vous, serait de ne pas poursuivre la discussion. Or, à cause de Jupiter, vous avez un mal fou cette année à lâcher prise, vous êtes poussé malgré vous à conserver certaines habitudes ou comportements. Cela concerne le 1er décan et le début du 2e (né les 3, 4, 5 octobre). 3e décan, c'est Vénus qui vous ennuie cette semaine, elle provoque des tensions.

Scorpion

Plus que d'habitude vous serez mesuré et réservé, mais cela servira vos intérêts. Dans un groupe de discussion, c'est vous qui ferez les rares remarques pertinentes. Vous suivrez votre instinct et ne vous exprimerez que quand cela sera nécessaire. En outre, des rendez-vous, des prises de contact et des démarches seront au menu, 1er décan jusqu'au 18. 2e décan, né le 4 Neptune s'en va, mais né les 5, 6, 7 vous allez avoir une intuition d'enfer et une belle inspiration. 3e décan, Mars vous irrite beaucoup.

Sagittaire

Mercure va activer le petit malin qui sommeille en tout Sagittaire et votre esprit pratique ne va pas tarder à damer le pion à ceux qui vous croient hors sol. Vous donnerez de bons conseils et trouverez des solutions imparables aux problèmes qui se présenteront. Et il pourrait y en avoir un, justement, pour ceux du 1er décan. 2e décan, restez sur la réserve aujourd'hui, essayez d'être normal, de vous fondre dans la masse. 3e décan, un léger manque d'énergie ou de volonté jusqu'au 26 janvier.

Capricorne

Vous ne serez pas plus bavard que d'habitude, au contraire, vous parlerez moins et que pour dire l'essentiel : vous choisirez bien vos mots et serez des plus concis. Cela se passera bien dans le boulot, où votre façon d'être sera appréciée car vous ne ferez pas de fioritures. On aimera moins cela en famille, où on a besoin de plus de chaleur. Il faut dire que Mercure et Saturne sont conjointes et que pratiquement tout le signe peut en avoir des échos à travers un manque de communication gênant dans l'intimité (1er décan).

Verseau

Attention aux erreurs de lecture, d'écriture et surtout aux lapsus révélateurs de votre pensée. Mais laissez s'exprimer vos petites voix intérieures, votre intuition. Elle sera décuplée pendant quelques jours (1er décan jusqu'au 18 janvier) et peut jouer un rôle d'avertisseur. Si vous " sentez " quelque chose, ne l'ignorez surtout pas. 2e décan, né vers le 7 février, vous vous sentirez important mais ne regardez pas les autres de haut, au contraire flattez vos vos relations. 3e décan, un problème de santé publique pourrait vous faire réfléchir.

Poissons

Conjointe à Saturne, Mercure en Capricorne vous invite à vous exprimer un peu sèchement, et ce n'est pas dans votre nature. Mais une fois n'est pas coutume. Vous pouvez avoir à remettre quelqu'un à sa place et c'est vous qui serez mal si vous ne le faites pas. Une nouvelle désagréable pourrait aussi circuler ces jours-ci (1er décan). 2e décan, né autour des 9, 10 mars l'union fait la force, c'est ce que Pluton est en train de vous apprendre en ce moment. 3e décan, il est temps de mettre un projet sur les rails.