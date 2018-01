L'horoscope du 12 janvier 2018

publié le 12/01/2018 à 06:07

Bélier

Vous terminez bien la semaine, surtout si vous êtes de mars. Il y a du mouvement dans l'air, une envie de changer votre routine et de prendre de la distance. Une grande balade ou un petit tour chez des amis sera le bienvenu, surtout 1er décan : vous avez besoin d'une présence chaleureuse et de bon conseil pour aller mieux. 2e décan, vous n'avez plus d'aspect, sauf celui de Neptune qui vous interroge sur vos croyances, voire sur votre foi : vous doutez. 3e décan, ça chauffe, il y a de fortes tensions.

Taureau

La confiance ça se mérite, c'est une donnée essentielle dans vos relations. Et encore plus aujourd'hui que d'habitude car la conjoncture vous voit plus méfiant. Ils sont rares ceux à qui vous faites confiance, cela prend du temps, mais une fois que c'est fait, c'est pour la vie. Et le pire qu'on puisse vous faire c'est de trahir votre confiance. Cela concerne surtout le 1er décan en ce moment. 2e décan, c'est le contraire (né vers le 3), vous avez trop confiance en quelqu'un ou dans un concept. 3e décan, un rapport de force ?

Gémeaux

Vous serez trop influençable si vous êtes de mai, aussi avant de donner votre accord et d'accepter n'importe quoi, demandez-vous si vous en avez vraiment envie. Ne vous engagez dans rien d'important tant que vous n'aurez pas examiné la situation sous toutes les coutures ; même comportement, s'il vous plaît, côté dépenses. 2e décan, Neptune se réveille et contribue à un sentiment d'instabilité, de précarité. Mais vous allez bientôt retrouver un équilibre. 3e décan, trop de boulot en ce moment.

Cancer

Avec l'opposition de Mercure et Saturne, natif de juin, il se peut que vous vous sentiez inutile. Mais votre appréhension de la situation est beaucoup trop pessimiste. Vous n'y pouvez rien, les deux sentiments qu'on éprouve avec Saturne sont justement le pessimisme et surtout son corollaire : la peur. La peur d'être abandonné, rejeté. 2e décan, vous n'êtes pas dans ces dispositions, Neptune vous donne une confiance illimitée en vous-même (né vers le 4 juillet). 3e décan, des tensions relationnelles.

Lion

Pour lutter contre la morosité ambiante, vous allez développer un optimisme et un dynamisme que beaucoup vous envieront. Essayez de faire passer, svp ! Tout partira d'une décision intérieure de voir le verre à moitié plein et le reste en découlera. Plus on est positif dans la vie, plus la vie est positive avec vous. Essayez, vous verrez. 2e décan, pas d'aspect pour vous en ce moment, sauf né les 11, 12 août : il y a des remous, des problèmes avec la légalité ? 3e décan, un imprévu de dernière minute ?

Vierge

2e décan, né après le 5 septembre, évitez de donner tout pouvoir à l'autre, autant dans votre vie professionnelle que privée. Il ou elle s'arrangerait pour vous manipuler. Ce n'est pas nouveau et cela fait des mois que je vous incite à prendre des distances avec cette personne toxique et qui appuie toujours et toujours là où ça fait mal. 1er décan, vous êtes fort, vous avez trouvé votre équilibre, et ça va aller de mieux en mieux en 2018. 3e décan, Jupiter vous ouvre des portes qui étaient fermées depuis 2 ans.

Balance

Si vous avez des soucis 1er décan, ils seront allégés aujourd'hui par une présence bienveillante et peut-être par des conseils utiles pour vous sentir mieux. Mercure et Saturne sont toujours conjointes et ce n'est pas une bonne nouvelle ; a priori, c'est dans votre tête que ça se passe et que la peur prend toute la place. 2e décan, aucune dissonance et si vous êtes des 8 ou 9, un aspect pourrait se révéler chanceux ou... amoureux. 3e décan, vos amours sont dans la tourmente, mais ça fait longtemps.

Scorpion

Chez vous, Jupiter progresse et atteint bientôt votre 3e décan où elle va stationner. Votre développement pourrait être exponentiel, mais les tracasseries aussi. Il est difficile de savoir de quel côté penche la balance, d'autant que Jupiter et Mars sont conjointes. A mon avis, pour l'instant, ce sont les tracasseries et les colères qui l'emportent. 2e décan, vous retrouvez votre calme et de belles opportunités sont encore à saisir parce que Jupiter reviendra. 1er décan, l'un de vos proches vous crée toujours du souci.

Sagittaire

La Lune atterrit chez vous, 1er décan, et vous donne envie d'un week-end d'aventure, d'ouverture sur le monde. Rester entre vos 4 murs, très peu pour vous ! Le besoin de vous évader sera plus fort que tout, mais demandez-vous si vous ne cherchez pas à fuir quelque chose ou quelqu'un, voire certaines pensées dérangeantes. 2e décan, Neptune va faire des siennes ce week-end, ne vous croyez pas investi de tout pouvoir, vous déchanteriez. 3e décan, surveillez jalousie et possessivité, chez vous ou chez l'autre.

Capricorne

Mercure et Saturne, conjointes dans votre 1er décan ne sont pas toujours porteuses de bonnes nouvelles. Vous pourriez lire ou entendre une info qui vous déplaira. Peut-être parce que Saturne peut vous priver de quelque chose, ou impacter votre manière de travailler. Mais vous n'êtes pas sans armes pour défendre vos choix. 2e décan, né après le 9 janvier, un petit coup de pouce vous a été donné ou va vous être donné, pas négligeable. 3e décan, vous pourriez avoir envie de tout envoyer promener. Et tous.

Verseau

L'un de vos projets a pris un an de votre vie et vous trouvez qu'il ne décolle pas assez vite, 1er décan. Le problème est que vous êtes en perte de confiance ces temps-ci. Il y a eu beaucoup d'obstacles et vous avez perdu la foi. Mais il suffira de pas grand-chose pour qu'elle revienne, vous ne restez jamais inactif et vous allez faire quelque chose. 2e décan, vous êtes un peu seul dans votre coin, mais vous devez rester vigilant côté dépenses, surtout si l'argent rentre facilement. 3e décan, quelqu'un joue les petits chefs ?

Poissons

Vous aurez le sentiment d'un devoir à accomplir et il ne vous laissera en paix que lorsque vous aurez fait ce que vous devez faire : aider une personne mal en point. Il s'agit peut-être d'un proche ou même d'une personne que vous connaissez à peine, un SDF par exemple. A moins qu'un proche n'ait besoin de votre amicale présence, 1er décan. 2e décan, Neptune va encore tenter de vous enfumer, de vous empêcher de voir la réalité telle qu'elle et non telle que vous l'interprétez. 3e décan, sortez, voyez du monde.