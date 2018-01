L'horoscope du 10 janvier 2018

publié le 10/01/2018 à 06:21

Bélier

Pour un signe de Feu comme le vôtre, trois planètes en signe d'Eau risquent de doucher votre enthousiasme et votre tendance naturelle à être franc et direct. Vous vous sentirez plutôt obligé de faire des mystères, de ne pas dire ce que vous pensez ou ce que vous projetez de faire. Mais, parlez-en quand même à une personne de confiance. Né autour des 8, 9, 10 avril, s'il y a bien une chose que vous devez faire, c'est écouter votre intuition, vos petites voix intérieures. 1er décan tout est ralenti, le temps est votre maître en ce moment.

Taureau

Gémeaux

La rencontre de Lune, Mars et Jupiter a lieu dans un secteur de travail et de forme. L'un de ces domaines pourrait demander que vous vous mobilisiez à cent pour cent ! Cela concerne surtout ceux qui sont nés autour du 9 juin et qui pourraient avoir attrapé un virus qui affecterait la sphère ORL. Ou alors on vous secoue les puces au boulot. 1er décan, allez savoir pourquoi vous êtes devenu très méfiant (né les 23, 24, 25 mai), mais ce n'est pas un mal car vous étiez presque trop confiant, voire naïf auparavant.

Cancer

Les trois planètes associées en Scorpion roulent pour votre signe. Un processus de création pourrait aboutir et vous valoir des réactions plutôt flatteuses. Ce processus peut être artistique, ou il peut simplement vous voir mettre un enfant au monde, ou entamer une grossesse pour certaines. Les plus concernés sont ceux des 10, 11, 12 juillet, mais la conjoncture peut rayonner avant et après ces dates. 1er décan, vous n'en profitez pas à cause de l'opposition de Saturne qui peut être attristante.

Lion

La situation est aussi orageuse qu'hier pour ceux qui sont nés entre le 11 et le 16 août, elle peut même l'être encore plus et tout le 3e décan risque d'être sur le gril. Dès demain Mars entamera une dissonance avec vous, et Jupiter suivra. Préparez-vous à devoir réagir à une décision injuste ou déplaisante, qui est peut-être déjà dans l'air. 1er décan, comme je vous l'ai déjà dit, vous pourriez avoir un petit souci de santé, une douleur quelque part qui serait un peu handicapante ; vous n'êtes plus aussi alerte.

Vierge

La conjoncture ne vous contrarie pas, au contraire elle accentue votre volonté de convaincre et de gagner un pari. Surtout né entre le 12 et le 16 septembre. Il s'agit probablement de quelque chose de professionnel et qui pourrait vous aider à prendre davantage de place dans votre milieu, dans votre service ou dans l'entreprise. Vous êtes également bien en phase avec la conjoncture si vous êtes du 1er décan, et cela grâce au bon aspect du jour entre Lune et Saturne. Vous êtes sur le bon chemin.

Balance

On prend les mêmes et on recommence ; 2e décan, né après le 11 octobre, on ne vous manifeste aucune reconnaissance matérielle ou autre, mais vous allez vous battre. Là, pour le moment, vous êtes très déterminé à obtenir ce que vous désirez, ne laissez pas le temps effacer les raisons de votre colère et affaiblir votre volonté d'agir. 3e décan, vous allez vous aussi goûter à cette conjoncture dès demain, si ce n'est pas déjà en cours. 1er décan, vous pourriez avoir un souci à cause d'un bien à vendre ou à acheter.

Scorpion

C'est chez vous que ça se passe, tout le signe pourrait être impacté et être en colère à cause d'une injustice. Mais une action en justice peut aussi être entreprise. Dans ce cas, vous y mettrez toute votre énergie et votre détermination, quitte à écarter certaines personnes de votre route parce qu'elles semblent ne pas être honnêtes. Vous êtes concerné si vous êtes né entre le 10 et le 16 novembre, les natifs du 3e décan ayant déjà plus que des échos de cette conjoncture. Pas de souci pour le 1er décan.

Sagittaire

Que ça se passe du côté de chez vous, ou plus loin, vous ressentirez la même indignation, la même colère et la même volonté de vous rendre utile. La conjoncture est en effet un peu violente (rencontre Lune, Mars, Jupiter en Scorpion) mais elle ne vous touche pas directement, sauf si vous êtes ascendant Balance ou Scorpion. Né entre le 10 et le 16 décembre vous êtes le plus sensible à la situation, mais tout le 3e décan en aura des échos. 1er et début du 2e décan, votre situation économique n'est pas bonne.

Capricorne

Grande rencontre dans les cieux entre Lune, Mars et Jupiter, alors si vous voulez faire votre intéressant et attirer l'attention sur une idée ou un projet, c'est le moment. Cela ne vous concerne pas tous, c'est la fin du 2e décan qui est en vedette (né autour des 9, 10 janvier) avec cette flamboyante configuration située dans un secteur du ciel qui gère aussi vos alliances professionnelles et vos amitiés. Evitez les polémiques, si possible. 3e décan, la conjoncture débarque chez vous à partir de demain, fourbissez vos armes !

Verseau

On ne peut pas dire que vous serez ravi de l'alliance entre Lune, Mars et Jupiter car il faudra défendre votre statut professionnel, et peut-être l'un de vos projets. Vous y mettrez toute votre énergie, toute votre créativité et vous devriez emporter le morceau, mais cela n'aura pas été sans mal. Notamment né autour des 7, 8, 9 février. 1er décan, rien de spécial, ça ne bouge pas trop en ce moment. 2e décan né avant le 7, il faut que vous soyez conscient du fait que vous dépensez/distribuez trop d'argent.

Poissons

Loin de vous empêcher d'agir, la conjoncture est non seulement dynamisante mais elle vous donne les moyens de dépasser les limites que vous vous êtes posées. Pourtant vous avez plutôt tendance à ne pas en avoir, de limites, mais dans certains domaines et pas dans d'autres. Là, c'est votre évolution professionnelle qui est concernée, surtout né autour des 9, 10, 11 mars ; un bon résultat vous donnera plus d'importance. 1er décan, la conjonction Mercure/Saturne pourrait vous obliger à un devoir de réserve.