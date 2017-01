L'horoscope du 10 janvier 2017

Écoutez ou réécoutez l'horoscope de Christine Haas du mardi 10 janvier 2017.

10/01/2017

Bélier

Vos échanges sont au premier plan. Vous n'obtiendrez rien en parlant plus fort que vos interlocuteurs, mais plutôt en baissant le ton pour les forcer à vous écouter. C'est une tactique éprouvée et qui marche à tous les coups ; à utiliser surtout si vous êtes né en fin de signe, autour du 18 avril. Vos arguments seront malins et irréfutables. En revanche, né autour des 6, 7, 8 avril ça ne sera pas facile car vous aurez affaire à des interlocuteurs qui feront la sourde oreille.

Taureau

Une transaction pourrait ne pas se passer comme vous le désirez. Au lieu de vous montrer cassant et de tourner le dos, essayez la méthode douce, la négociation. Tout se négocie en ce bas monde, c'est beaucoup mieux que d'imposer votre volonté sans discussion possible, même s'il s'agit d'un enfant. Plus que les autres les natifs de fin avril ont intérêt à employer cette méthode douce car un bon aspect de Vénus les aidera et ils sauront caresser leur interlocuteur dans le sens du poil.

Gémeaux

En dehors de Vénus/Neptune dont il a été question hier, vous devez aussi supporter la dissonance de Mars, 2e décan. Vos relations avec l'autorité sont... improbables. Pour ne pas dire pourries. Certains natifs ont toujours eu des problèmes avec l'autorité, celle des parents pour commencer, des professeurs, et aujourd'hui celle de leurs supérieurs. Et cela pouvant se retourner contre vous, vous devriez être plus malin et avaler la pilule en vous disant qu'un jour, à force d'ambition, c'est vous qui serez le chef et qui donnerez les ordres.

Cancer

Je voudrais bien savoir d'où vous vient l'idée que vous êtes en perte de vitesse, qu'on ne se rend pas compte de tout ce que vous faites... Ne vous dévalorisez pas. Il semble que c'est juste un moment de faiblesse, dans le courant de la journée, et seulement si vous êtes né après le 7 juillet. De plus, né autour du 12, vous recevez la dissonance Soleil/Uranus qui est exacte aujourd'hui et qui ne peut que vous inquiéter au sujet de votre avenir ou de celui de votre famille.

Lion

Les natifs du 3e décan ont tout pour eux en ce moment, de quoi rendre les autres très jaloux. Même la dissonance Soleil/Uranus sert vos ambitions à long terme. En effet, Saturne est forte en ce moment, de par la grâce du signe du mois le Capricorne, et elle est en bonne harmonie avec vous, 3e décan. Vous avez entrepris un travail de longue haleine, très ambitieux, et ceux qui sont nés entre le 13 et le 16 ont des chances d'atteindre leur objectif. En tout cas en partie.

Vierge

Vous serez plus perfectionniste que d'habitude et dans votre désir de vous rendre utile, vous vous imposerez des obligations qui vous prendront trop de temps. Au lieu d'alourdir votre emploi du temps, essayez au contraire de l'alléger ; cela ne veut pas dire que vous ne ferez rien, bien au contraire. Mais comme tout ce que vous ferez sera l'objet de votre perfectionnisme, cela vous demandera plus de temps et en vous allégeant, vous vous donnerez ce temps dont vous avez besoin.

Balance

Le Soleil Capricorne est fâché avec Jupiter, qui s'est établie dans votre 3e décan. Les questions juridiques et administratives pourraient beaucoup vous tracasser ; et ce n'est pas nouveau car la planète est en place depuis un certain temps. Comment régler le problème sans que cela ait des conséquences sur le long terme ? Ne pas trop vous stresser d'abord, ensuite demander conseil à un spécialiste de la question et suivre ses indications à la lettre.

Scorpion

Né début novembre, l'amour rôde autour de vous en ce moment. Alors pourquoi tourmenter l'objet de votre flamme ? C'est justement le paradoxe de votre signe : vous ne pouvez pas aimer simplement, sans que cela prenne parfois un tour dramatique. Vous associez le drame à l'intensité, une intensité dont vous avez besoin pour être certain qu'il s'agit bien d'amour. C'est votre manière d'aimer, vous n'en changerez pas, à moins d'un important travail sur vous-même...

Sagittaire

C'est clair, tout est la faute de l'autre, de celui ou celle qui vous met des bâtons dans les roues ou qui vous a fait cadeau de son virus. Notamment 2e décan : Mars est en dissonance avec vous, la Lune aussi, du coup vous imaginez des scénarios où vous n'avez aucune responsabilité. Demandez-vous si vous n'avez pas été méprisant avec ceux qui vous font des crasses aujourd'hui, ou si vous vous êtes bien lavé les mains comme le conseille la Faculté...

Capricorne

Né après le 6 janvier, vous pourriez être préoccupé par votre travail parce que vous avez un délai à respecter. Du coup, vous vous êtes mis la pression depuis hier soir. De plus, le Soleil étant pile en dissonance avec Uranus ce mardi, ceux qui sont nés autour du 11 janvier se sentiront stressés, voire angoissés à l'idée de ce qui les attend dans le futur et dont nous avons souvent parlé : un changement obligatoire, probablement dans le boulot et auquel il ne sert à rien de résister : vous devez en passer par là.

Verseau

Vous êtes au top de vos capacités, amis du 3e décan ! Vous avez un formidable potentiel et des perspectives d'avenir qui vous permettront de l'utiliser à fond. Toutes vos antennes sont déployées pour capter les idées qui passent et les faire vôtres. Les autres décans sont un peu moins favorisés, mais seulement pour l'instant, car il va y avoir la boucle de Vénus pour ceux de janvier, et le retour de Jupiter en bonne position pour le 2e décan.

Poissons

Vénus est chez vous, mais en conjonction avec Neptune jusqu'à dimanche. Né début mars, méfiez-vous de tout ce qui brille et de ceux qui veulent votre bien. Car avec Neptune on est au royaume des apparences, des faux-semblants, des erreurs de jugement. Mais vous avez déjà tâté à plusieurs reprises de cette dissonance de Neptune qui peut aussi vous donner des appétits incontrôlables dans des domaines très divers. Et si vous en êtes conscient, cela vous déprime.