L'horoscope du 09 janvier 2017

Écoutez ou réécoutez l'horoscope de Christine Haas du 09 janvier 2017.

par Christine Haas publié le 09/01/2017 à 06:20

Bélier

3e décan, il va y avoir des remous cette semaine mais vous les accepterez parce que vous savez d'avance qu'ils vont faire évoluer la situation dans le bon sens. Uranus et Jupiter vous envoient des dissonances rapides, on peut essayer de vous mettre certaines choses sur le dos, mais vos détracteurs en seront pour leurs frais car Saturne vous protège d'une certaine manière ; elle vous empêche de réagir dans l'instant, sans réfléchir et de faire ou dire des choses qui pourraient vous desservir.

Taureau

Vous aurez la baraka cette semaine, surtout si vous avez des projets dans les tuyaux ; vous avez des grandes chances de les voir se concrétiser rapidement. Né entre le 26 avril et le 4 mai, ce sont peut-être des perspectives amoureuses, amicales et parfois financières qui vous réjouiront (une journée chacun), alors que si vous êtes né entre le 5 et le 13 mai, ce sont plus des réalisations concrètes dans le travail qui vous donneront le sentiment d'avoir réussi, d'avoir été bon...

Gémeaux

Il va falloir gérer la dissonance entre Vénus et Neptune, exacte jeudi, et vous montrer très rigoureux dans vos choix ; surtout ne vous laissez pas influencer, que ce soit par des proches et même par votre tendance naturelle à vous disperser, à ne pas aller au bout de vos entreprises. Certes, on peut vous rendre la vie impossible sur votre lieu de travail, ou c'est vous qui n'aimez pas ce que vous faites, mais dans l'idéal il faudrait vous poser quelque part et montrer que vous pouvez être sérieux.

Cancer

Autant si vous êtes né avant le 12 juillet, la vie sera tendre et même généreuse avec vous, autant si vous êtes né après le 12, il y aura de désagréables turbulences. Plus ou moins fortes selon votre date de naissance. Mais c'est toujours le même problème qui sera au premier plan, à cause de la dissonance du Soleil en Capricorne, avec Jupiter en Balance et Uranus en Bélier. Des histoires juridiques, administratives ou un changement dont vous ne voulez pas et qui est une contrainte pour vous.

Lion

Le Soleil en Capricorne vous bat froid cette semaine, vous qui n'aimez que l'honnêteté et la droiture, vous évoluerez dans une ambiance qui vous déplaira. Vous aurez l'impression que ceux qui vous entourent grenouillent et que vous êtes le seul à bien vous comporter. Evidemment, vous vous poserez des questions existentielles et certains se forceront à agir à contresens de leurs valeurs. Mais vous vous direz : à la guerre comme à la guerre, et vous n'aurez pas tort.

Vierge

Né entre le 29 août et le 6 septembre, c'est cette semaine ou jamais que vous pourrez signer un accord ou trouver un terrain d'entente avec un adversaire. Mais restez méfiant, sur la réserve, s'il y a un document à signer relisez-le à plusieurs reprises ou demandez à un avocat de votre connaissance de le lire afin de ne pas signer quelque chose que vous auriez à regretter. Et en ce qui concerne le terrain d'entente, il peut être miné aussi réfléchissez avant d'approuver quoi que ce soit.

Balance

Le 3e décan sera encore une fois au premier plan, avec les quelques problèmes relationnels que vous connaissez bien et qui créent des tensions, du stress. Le seul moyen d'éliminer ces tensions, c'est d'en éliminer la source bien sûr. Mais ce n'est pas toujours facile, il y a des contraintes que vous ne pouvez pas contourner. Toutefois, si vous ne pouvez pas changer l'extérieur, c'est l'intérieur que vous pouvez changer : votre manière d'être en relation et de réagir...

Scorpion

Certains pourraient avoir à s'adapter à des changements techniques dans leur vie professionnelle, ce qui est du ressort d'Uranus, planète activée cette semaine. De nouveaux outils de travail pourraient faire leur apparition et vous allez devoir apprendre à vous en servir, par exemple. Mais il peut aussi y avoir des changements à l'intérieur même de votre service, un nouveau chef, de nouveaux collègues, et pareil : il faudra vous y adapter, bon gré, mal gré.

Sagittaire

C'est dans la famille, la vôtre ou celle du boulot, qu'il y aura quelques remous cette semaine et vous aurez parfois du mal à contrôler des émotions envahissantes. Les plus ennuyés seront probablement ceux qui sont nés entre le 7 et le 14 décembre, car la dissonance d'Uranus peut vraiment les remuer et les inciter à prendre des décisions un peu trop hâtives. De plus, vous ne serez pas facile à vivre, alors que ceux qui sont nés entre le 28 novembre et le 6 décembre seront doux comme des agneaux... mais ils feront des efforts et cela leur déplaira.

Capricorne

Si c'est votre anniversaire cette semaine, vous n'êtes pas dans la période la plus zen qui soit, vous devez accepter à contrecoeur qu'une nouvelle vie se mette en place. Vous ne l'avez probablement pas choisie, c'est une contrainte, mais vous finirez par en retirer des bénéfices que vous n'imaginez pas aujourd'hui. Par ailleurs, Mercure reviendra dans votre signe ce jeudi et pourra enfin faire son travail : transmettre des informations, des documents que vous attendiez ou obtenir un rendez-vous...

Verseau

La semaine démarre bien, vous êtes d'humeur coquine, prêt à plaisanter, à faire des blagues, mais cela servira à cacher aux autres que vous avez des soucis. Ils ne sont pas dramatiques, pour la plupart, mais vous vous sentiez sur une pente ascendante la semaine dernière, tout allait bien (3e décan en particulier) alors que les aspects de cette semaine vous exposent à des problèmes administratifs qui vous prendront la tête parce que vous ne pourrez pas les régler immédiatement.

Poissons

Deux planètes occupent toujours votre signe, dont Vénus, qui vous promet une rentrée d'argent ou un rendez-vous dont vous ne pourrez qu''être content. Mais cela ne concerne que ceux qui sont nés entre le 24 février et le 3 mars. Une invitation, un tête-à-tête pourraient aussi être dans votre actualité de la semaine. En revanche, né entre le 5 et le 13 mars, la présence de Mars sur votre Soleil ne vous garantit pas une semaine très calme : conflits ou virus sont dans l'air.