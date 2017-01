L'horoscope du 11 janvier 2017

Écoutez ou réécoutez L'horoscope de Christine Haas du 11 janvier 2017.

par Christine Haas publié le 11/01/2017 à 06:26

Bélier

Vos humeurs seront liées à vos émotions et celles-ci risquent de vous submerger par moments, parce que vous manquerez de défenses et serez plus vulnérable. Mais ça ne sera l'affaire que de quelques heures où vous serez perturbé par un souvenir, ou par la présence d'un membre de la famille qui a le don de faire remonter l'enfant que vous avez été à la surface. Et comme vos défenses d'adulte ne sont pas adaptées à l'enfant que vous avez été, vous serez un peu perturbé.

Taureau

C'est la meilleure journée de la semaine pour vos rendez-vous, échanges et négociations, 1er décan. Mercure se rapproche de vous et vous délie la langue. Vous serez convaincant et si vous avez un rendez-vous amoureux et cet après-midi y sera des plus favorables. A moins que vous ne fassiez quelque chose (avec vos enfants ?) qui sera un vrai plaisir (né autour des 28, 29 notamment). Né autour du 8 mai, vous aurez l'art de tout anticiper, mais on ne comprendra pas toujours où vous voulez en venir.

Gémeaux

Faites-vous plaisir, vous en avez besoin, mais débrouillez-vous pour que cela ne vous coûte pas la peau des fesses. Une petite gourmandise ne vous ruinera pas. En revanche un objet ou un vêtement de marque risque de mettre votre compte en banque dans le rouge. Essayez de ne pas suivre vos impulsions mais plutôt de les dominer au lieu d'être dominé par elles ; notamment si vous êtes né autour du 8 juin. Mais il se peut aussi que vous soyez en désaccord avec un parent ou votre boss.

Cancer

La Lune est chez vous et se rallie à Vénus. Une très agréable conjoncture pour ceux de fin juin, début juillet, qui pourraient être en pleine romance, imaginaire ou non. Le problème avec vous c'est qu'on a du mal à faire la différence entre ce que vous rêvez, ce que vous imaginez, et la réalité. Quoi qu'il en soit, le plaisir et le bien-être seront au rendez-vous. Né autour du 10 juillet, c'est l'énergie et la volonté de gagner qui seront au premier plan, la compétition étant un moteur puissant.

Lion

C'est une journée pour vous nourrir de la créativité et de l'imagination des autres. Vous y serez sensible, parfois un peu jaloux, mais vous saurez vous en inspirer. C'est un des processus de la création que de " prendre " inconsciemment quelque chose que vous avez vu, entendu, lu, et d'en faire une version différente, parce que passée par votre filtre à vous. Comme vous êtes un visuel, c'est souvent ce que vous voyez qui vous inspire et met en route votre processus créatif.

Vierge

En dépit des planètes qui créent de la discorde et des rapports de force, vous aurez un atout de taille aujourd'hui, vous saurez anticiper les intentions des autres. Vous aurez une sorte de radar qui vous permettra de comprendre, d'après leur attitude ou leur posture, là où ils veulent en venir. Vous aurez donc un temps d'avance, profitez-en pour vous placer au bon endroit et au bon moment. Une proposition pourrait être dans l'air, soyez réactif et personne ne pourra vous passer devant.

Balance

Si vous avez des enfants ou d'autres responsabilités, vous aurez le sentiment que tout est plus lourd aujourd'hui et vous risquez un grand ras-le-bol, 3e décan. D'avoir envie de tout envoyer promener,

notamment si vous êtes né autour du 14 octobre. Tout vous énerve, tout est une contrainte alors que vous auriez besoin de vous sentir libre et léger comme l'air. Cela va très bientôt cesser pour ceux du 14, mais les autres suivront dans la foulée, si ce n'est pas déjà d'actualité...

Scorpion

En harmonie avec le monde, vous vous sentirez des ailes et le pouvoir de changer les choses. De plus, un de vos problèmes administratifs pourrait se résoudre, ou en tout cas trouver une issue qui vous conviendra (plus ou moins). Il peut aussi être question du départ d'un proche qui voudrait quitter le pays pour s'installer ailleurs, à moins que ça ne soit vous qui y pensiez. Vous avez peut-être juste besoin de vous échapper en pensée, pas forcément dans la réalité.

Sagittaire

Vous serez tenté de tout dramatiser, aurez tendance à créer des scénarios catastrophe, et convaincre que vous avez raison sera un de vos points forts. Mais, vous savez bien qu'à force de crier au loup... Essayez de prendre du recul : en général vos analyses des situations sont bonnes, aussi ne laissez pas vos émotions s'en mêler et vous inciter à vous fixer sur des détails. Toutefois, si vous êtes en train d'écrire un " thriller " ou un vrai scénario, vous serez très bien inspiré !

Capricorne

Tout déteindra sur vous aujourd'hui, la couleur du ciel, les humeurs de vos proches ou de vos collègues. Alors fourbissez vos armes contre le monde extérieur. Et vous avez de quoi vous en défendre mais pour une fois, ça ne sera pas en vous isolant en haut de votre montagne, mais en disant ce que vous ressentez ; c'est assez rare chez le Capricorne, mais la conjonction de Vénus et Neptune, exacte demain, vous pousse à ouvrir votre cœur et à vous confier plus facilement.

Verseau

Mille et une choses à faire autant au travail qu'à la maison, alors accordez-vous des pauses pour vous recharger, ce sera impératif si vous voulez être efficace. Vous n'y ferez pas attention jusqu'à ce que votre corps vous rappelle qu'il n'est pas une machine et qu'il a besoin que vous l'écoutiez. Il vous parle et, souvent, vous n'entendez rien ou ne comprenez rien à ses messages. Vous les prenez de travers et pensez que vous êtes atteint d'une grave maladie... alors que c'est juste du stress.

Poissons

Une jolie conjoncture pour un mercredi où vous serez bien dans votre peau parce qu'on fera attention à vous ; on pourrait même vous flatter, vous complimenter. Et vous boirez du petit-lait, surtout si vous êtes né fin février : la présence de Vénus sur votre Soleil est significative : bien-être, sentiment d'aimer ou d'être aimé, mais aussi relations valorisantes avec ceux que vous aimez, vos enfants en particulier. Toutefois, né autour du 8 mars, il faut attaquer ou vous défendre.