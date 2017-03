Michel Cymes évoque l'estime de soi des enfants

publié le 31/03/2017 à 11:28

Voilà un sujet compliqué, parce qu'il s'agit de quelque chose d'à la fois impalpable et primordial, de quelque chose qui ne sent rien, qui ne fait pas de bruit, qui s'installe discrètement sans qu'on ne s'en rende compte, et dont on ne découvre les bienfaits ou les dégâts qu'avec le temps. Il s'agit tout simplement de l'estime de soi. C'est la préoccupation du moment, notamment dans les magazines.



La presse s'est récemment fait l'écho du travail d'une équipe anglo-américaine de chercheurs sur les bienfaits des animaux de compagnie sur la construction de l'estime de soi. Cela fonctionne pour les enfants de moins de 6 ans et les ados de plus de 10 ans. Pour eux, un animal de compagnie équivaut à une sorte de soutien psychologique. Cela les aide à se sentir mieux dans leur peau et ça leur renvoie une image positive d'eux-mêmes. Sans surprise, les chiens et les chats sont plus "efficaces" que les autres.



Un coup c'est trop, un coup c'est pas assez

Cela dit, n'allez pas croire qu'il suffit de transformer son appartement en succursale de la SPA pour faciliter le développement de l'estime de soi des enfants. En la matière, le regard des parents est capital. Il faut reconnaître qu'ils sont parfois perdus, car ils ne savent plus trop où placer le curseur quand ils s'adressent aux enfants. D'un côté, il faut leur donner de l'ambition ; de l'autre, il ne faut pas les décourager avec des objectifs irréalisables. d'un côté, il faut leur apprendre le courage ; de l'autre, il faut éviter d'en faire des téméraires.

Bref, un coup c'est trop, un coup c'est pas assez ! Et quand on se trompe, dans un sens comme dans l'autre, on s'expose à des problèmes. Si le manque d'estime de soi est un problème, le trop d'estime de soi en est un aussi. Une mauvaise estime de soi se traduit par un mal-être et complique les relations avec les autres. On se dévalorise systématiquement, on se laisse submerger par la timidité. Cela n'aide pas à avancer et à s'épanouir.



À l'inverse, quand on pète plus haut que son derrière, on se croit à l'abri de tout, et notamment du risque. Cela peut vous conduire à vous mettre en danger, et même physiquement en danger.



Les parents doivent épauler l'enfant

Les parents doivent en parler autour d'eux, notamment avec des personnes qui sont sensibilisées aux problèmes d'éducation. Si nous n'avions que deux conseils à donner, ce serait d'une part de toujours laisser à l'enfant la possibilité de faire ses propres choix (inutile de le mettre à la box s'il a envie de faire du violon). Contraindre un enfant sur ce genre de sujet, c'est lui enlever un peu d'assurance.



D'autre part, il faut l'encourager et l'épauler quoi qu'il décide de faire de sa vie. Si vous rêviez d'en faire un avocat, et qu'il préfère se lancer dans la restauration, aidez-le : cela vous évitera un mauvais procès.