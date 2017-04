Michel Cymes vous dit comment lutter contre le syndrome du canal carpien

publié le 04/04/2017 à 09:40

Depuis que les ordinateurs se sont généralisés sur le lieu de travail, en tout cas dans les pays développés comme la France, nous sommes de moins en moins à l'abri du syndrome du canal carpien. Celui-ci se manifeste par des fourmillements, des picotements ou un engourdissement de la main et du poignet. Ce qui est en cause, c'est notre nerf médian. Ce dernier passe par l'avant-bras et finit dans le pouce, l'index, le majeur et l'annulaire. C'est comme un delta. Forcément, il passe par le poignet.



Sauf que parfois le nerf médian a précisément un peu de mal à passer parce qu'à cet endroit il est comprimé. Pourquoi ? Parce que le poignet est "cassé". Vous avez la main sur la souris de l'ordinateur plusieurs heures par jour. C'est donc une affaire de posture.

On peut agir pour résoudre le problème. Pour commencer, changez de souris. Il en existe des ergonomiques, qui empêchent la cassure du poignet. Changez également de tapis de souris : certains sont équipés d'une partie rembourrée sur laquelle on peut faire reposer le poignet.



Changez de clavier d'ordinateur

Enfin il ne serait pas stupide, si vous ressentez une tension particulière sur le poignet, de vous débarrasser de votre vieux clavier d'ordinateur. Soit vous optez pour un petit clavier, sans le pavé numérique ; soit vous optez pour le clavier en deux parties. Dans les deux cas, cela vous permettra de placer la souris en face de votre épaule. L'idée est que votre point d'appui sur le bureau soit plus proche du coude que du poignet, et que votre avant-bras soit, par rapport au buste, le plus perpendiculaire possible.



Si après tout cela le syndrome est encore présent, il se pourrait bien que votre rapport à l'ordinateur ne soit responsable de rien et qu'il faille chercher ailleurs. Ceux qui bricolent, ceux qui jardinent, ceux qui se shootent au travail manuel sont souvent touchés par ce syndrome du canal carpien. Un conseil : changez régulièrement de position quand vous travaillez, et tenez vos outils à pleine main et non pas du bout des doigts (cela fatigue le poignet). N'hésitez pas à consulter un médecin : parfois, il faut opérer pour libérer ce nerf coincé.