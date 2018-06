Infections nosocomiales : "On a tous les éléments pour penser qu'on sous-évalue"

publié le 05/06/2018 à 00:02

Au moins Un patient sur vingt est touché par une infection nosocomiale, une infection contractée lors d'une hospitalisation. Cela peut être grave voire mortel. Chaque année, cela entraîne le décès de 4.200 personnes. Malgré des progrès, le nombre d'infectés ne diminue pas. C'est ce que montre un rapport de Santé publique France paru lundi 4 juin.



"Il y a une grosse moitié des infections qui sont évitables et une partie, liée à l'état du patient, où l'on n'évitera pas l'infection", souligne Alain-Michel Ceretti, fondateur de l'association Le Lien (Lutte Information Études des Infections Nosocomiales). C'est donc sur les 60% des infections évitables que les professionnels de santé tentent de travailler.



"Depuis une dizaine d'années on n'arrive pas à baisser, pire les chiffres publiés aujourd'hui montrent que l'on augmente de plus de 3% les infections post-opératoires, c'est-à-dire objectivement les plus évitables", note Alain-Michel Ceretti.

Il dénonce également les chiffres communiqués par les établissements hospitaliers, qui sous-évalueraient le nombre d'infections nosocomiales. "On a tous les éléments pour penser que l'on sous-évalue", regrette-t-il.