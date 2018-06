publié le 25/06/2018 à 16:50

Attention au fromage au lait cru pour les enfants. Le 22 juin, plusieurs lots de reblochons produits par Chabert ont été rappelés après la découverte de la bactérie E. coli dans deux élevages laitiers qui fournissaient la fromagerie familiale.



Chabert avait déjà rappelé des reblochons susceptibles d'être contaminés par la bactérie en mai et juin dernier. Le 15 juin, l'agence Santé Publique France avait indiqué que cette souche d'E. coli avait rendu malades 12 enfants âgés de un à cinq ans, tous ayant consommé du reblochon. L'un d'entre eux est décédé, mais l'agence de surveillance n'attribue pas formellement ce décès au fromage ingéré.

Brie, Camembert, Mont d'Or, Reblochon, Roquefort, Salers... Pourquoi les fromages au lait cru peuvent-ils présenter un risque pour la santé des jeunes enfants ? Contrairement au lait pasteurisé ou au lait stérilisé, le lait cru utilisé pour fabriquer ces fromages n'est jamais chauffé au-delà de 40°C. Des micro-organismes indésirables peuvent donc y persister.



Les enfants et personnes âgées particulièrement touchés

Parmi ces organismes, certains sont potentiellement pathogènes. C'est le cas d'une des souches d'E. coli, qui peut provoquer des gastro-entérites, des infections urinaires ou des méningites. Or les risques d'infection par cette bactérie concernent particulièrement les personnes âgées, immunodéprimées et les enfants en bas âge : selon l'institut Pasteur, "l’incidence des infections par E. coli [...] atteint son maximum chez les enfants de moins de 3 ans".



Face à ce risque accru, l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses) recommande donc de ne pas donner "de lait cru et les fromages au lait cru" aux jeunes enfants. Au-delà de 5 ans, le système immunitaire de l'enfant arrive à maturité : il peut alors consommer du fromage au lait cru en veillant à respecter les doses journalières recommandées (20g d'emmental, 50g de camembert...).