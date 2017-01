L'Établissement français du sang a tiré la sonnette d'alarme en ce début d'année 2017. 10.000 dons sont nécessaires quotidiennement.

10/01/2017

Une nouvelle campagne pour sensibiliser au don du sang. Les fêtes de fin d'année passé, l'Établissement français du sang a tiré la sonnette d'alarme quant aux réserves de produits sanguins qui ne cessent de diminuer jour après jour. L'objectif des 100.000 poches de sang fin décembre n'a pas été atteint, notamment en raison du virus de la grippe qui sévit partout en France. "La fin d’année a connu une forte baisse de fréquentation des sites de prélèvements. Les réserves s’amenuisent. Les besoins eux, restent constants. L’objectif de 100.000 poches de sang en réserve n’a pas été atteint, l’Établissement français du sang n’en comptait que 88.000 à cette date", explique l'EFS dans des propos relayés sur BFM TV.



Le message est simple : "Partagez votre pouvoir, donnez votre sang". À l'heure actuelle, l'établissement a besoin de 10.000 dons chaque jour pour soigner les patients. "Aujourd’hui, le partage est un mode de vie ; quand il concerne le sang, la vie, et le non-profit, l’expérience en est bien plus forte", écrit l'EFS sur son site. Des propos qui trouve un écho tout particulier sur les réseaux sociaux et également sur YouTube où un spot a été publié le 3 janvier.

En ce début d'année, les réserves en produits sanguins s'amenuisent... Le #DonDeSang devient urgent ! RDV sur https://t.co/GjjpycHqzH pic.twitter.com/dFMBtBZveg — EFS (@EFS_Officiel) 9 janvier 2017

En théorie, toutes les personnes ayant entre 18 et 70 ans et pesant plus de 50 kilos sont autorisés à donner leur sang. Cependant, dans la pratique, les contraintes sont nombreuses : ne pas être enceinte, ne pas être en carence de fer, ne pas avoir voyagé dans les quatre derniers mois, ne pas avoir subi de transfusion sanguine. L'Établissement français du sang a mis en ligne un test d'éligibilité afin d'informer les potentiels donneurs.



Enfin, une carte interactive est également mise en ligne par l'établissement afin de renseigner au mieux les donneurs sur les points de collecte existants partout en France. Des renseignements à retrouver directement sur le site Internet de l'EFS.