publié le 28/06/2018 à 12:11

Si le chien est le meilleur ami de l'homme, il peut être aussi son meilleur infirmier. Depuis un an, l'association ACADIA (Association de chiens d'assistance pour diabétiques), créée par des familles de malades, dresse des animaux qui peuvent intervenir grâce à leur odorat. Il sont même la capacité d'appuyer sur un bouton pour donner l'alerte.

Les quatre premiers chiens dressés viennent d'être confiés à des adolescents. Selon l'association Enfance Adolescence et Diabète, plus de 20.000 enfants de moins de 20 ans sont touchés par le diabète de type 1 en France. Hugo, 15 ans, a accueilli Medley. Le jeune homme est en pleine crise d'hyperglycémie et sans une piqûre d'insuline, il risque de faire un malaise. "Le chien me donne des coups de museau pour m'avertir que ça peut être dangereux si je ne fais rien du tout", explique-t-il au micro de RTL.



Grâce à son flair, l'animal détecte avant la machine des variations dans la sueur et l'haleine de l'adolescent. Un véritable ange gardien pour Hugo : "Avant, je n'arrivais pas à me stabiliser, j'étais toujours dans le stress', confie-t-il.

Une "libération" pour les patients et leur famille

Un chien qui ne se trompe jamais et qui peut même donner l'alerte en pleine nuit : pour Virginie, la mère d'Hugo, plus besoin de se réveiller systématiquement toutes les trois heures. "Si Hugo ne se réveille pas, il peut tomber dans le coma. La différence, c'est que Medley va m'alerter en appuyant sur un bouton qui va sonner dans ma chambre. Là, je vais aller vérifier le taux de glycémie d'Hugo", témoigne-t-elle.

Pour toute la famille, c'est un immense soulagement. "Pour moi, c'est une libération. Je peux dormir, tout simplement... Et pour Hugo, je pense qu'on va pouvoir lui donner l'insouciance qu'il n'avait plus", s'enthousiasme Virginie.





Medley a aussi été dressé pour apporter un téléphone si Hugo ne peut pas se lever, et un paquet de biscuits sans le réduire en miettes.