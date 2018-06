publié le 12/06/2018 à 10:07

Qui dit Coupe du Monde, dit après-midis et soirées foot. En tout, 64 matches sont prévus pour ce Mondial entre le 14 juin et 15 juillet. TF1 diffusera les 28 meilleures affiches et beIN Sports l'intégralité des rencontres.



Le menu favori des supporters pendant cette période : bière et chips. Ce sont 42% des Français qui comptent opter pour les pintes et les biscuits apéritifs pendant la retransmission des matches, selon un sondage Buzzpress France réalisé pour un site de nutrition. De manière générale, près de deux tiers des Français changent leurs habitudes alimentaires en période de Coupe du Monde.

En conséquence, 68% des femmes et 86% des hommes affirment prendre du poids pendant le Mondial. Pour profiter des matches tout en évitant de tomber dans les excès, voici trois conseils de Florian Fatnissi, médecin diététicien à Paris.

1. À l'apéritif : crudités et bières sans alcool

Chips et cacahuètes sont souvent les éléments clés de l'apéritif. Mais aussi délicieux qu’ils soient, la teneur en sel de ces aliments est très mauvaise pour la ligne. Comptez plus de 500 calories pour 100 grammes de cacahuètes. Pour minimiser les dégâts "tout en gardant le côté grignotage, on peut opter pour les chips de légumes qui sont beaucoup moins sucrées", conseille Florian Fatnassi. "Mais l’idéal est de se tourner vers les crudités (tomates-cerises, concombre, carotte) qu’on peut agrémenter de houmous pour rendre le tout un peu moins fade".



La bière n’est pas votre amie non plus : 25cl de blonde vous coûteront 130 calories. "C’est l’alcool avec l’indice glycémique le plus élevé", rappelle M. Fatnassi. "Il faut boire une pinte au maximum". Un objectif difficile à tenir pendant des matches de 90 minutes. Alors le diététicien conseille d’opter pour des alternatives plus raisonnables : "les bières sans alcool sont un excellent subterfuge. On garde le goût en se passant de l’essentiel des calories". Pour une bière sans alcool, on passe à 50 calories.

2. Cuisiner soi-même plutôt que de se faire livrer

Les soirs de matches, on a plus envie d’être dans le salon devant la télévision qu’aux fourneaux. Près de 40% des Français comptent se faire livrer leur repas, notamment des pizzas, pendant les soirs de matches.



"Le problème des plats surgelés et des livraisons à domicile, c’est qu’on ne contrôle pas les composantes de notre repas. Ce qui peut être fatidique en terme d’apports nutritionnels et de matières grasses. Il faut essayer au maximum de cuisiner chez soi, même si c’est une pizza. On sait au moins d’où viennent les aliments et on contrôle les doses", préconise Florian Fatnassi.

3. "Tout est une question d'équilibre"

Mais pas de panique, il n’est pas question de dire adieu au combo pizza-bière-canapé pour visionner les matches des Bleus. "Tout est une question d’équilibre", tient à rassurer le diététicien. "Une part de pizza peut très bien s’inclure dans un repas équilibré, si on s’efforce de manger des fruits et légumes à côté."



L’équilibre alimentaire se calcule d’ailleurs sur une semaine. "Ce n’est pas parce qu’on a mangé gras un soir que c’est foutu pour la semaine. L’important, c’est de savoir compenser en faisant attention le lendemain."



Donc en attendant le premier match des Bleus le samedi 16 juin contre l’Australie, il est toujours temps de faire une petite cure diététique pour anticiper les excès.