Comment lutter contre la fatigue ?

Irritabilité, somnolence, baisse de moral et de performance, problèmes d'attention, maux de tête, difficultés à sortir du lit... : qu'elle soit physique ou nerveuse, chronique ou passagère, la fatigue revêt de multiples visages. Si elle est habituellement répandue en cette saison, la perte d'énergie qu'elle implique peut avoir d'importantes conséquences négatives. C'est pourquoi il est important d'être attentifs aux signaux envoyés par notre corps. Comment se préserver de la fatigue ? Quelles sont les solutions pour y remédier et retrouver vitalité, tonus et sérénité ?







- Dominique Pierrat : médecin, journaliste et conseiller à Dr. Good, partenaire de l'émission



Dr Good numéro 3

- Dr. François Baumann : co-fondateur de la société de Formation Thérapeutique du Médecin Généraliste, enseignant à l'Université Paris V et auteur de "Épuisements : comment lutter contre les fatigues du quotidien ?" et "Le Brown-out : quand le travail n'a plus aucun sens", éditions Josette Lyon



Épuisements : comment lutter contre les fatigues du quotidien ?

Le Brown-out : quand le travail n'a plus aucun sens

