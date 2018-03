publié le 09/03/2018 à 10:54

C'est une technique médicale prometteuse qui pourrait permettre d'éviter les cas de conscience douloureux. Nous sommes désormais capable de prédire la sortie d'un coma, et donc de mieux décider de la poursuite ou de l'arrêt des soins du patient. Ce n'est pas de la science-fiction.



Publiée fin février dans la revue Lancet Neurology, l'étude concerne une forme précise de comas, ceux qui suivent un arrêt cardiaque. Elle porte sur 200 patients adultes dans le coma depuis plus de sept jours pour cette raison, et a été menée dans quatorze centres en France, en Italie et en Belgique.

Les chercheurs ont appliqué aux patients une technique particulière d'IRM (imagerie par résonance magnétique) pour mesurer le mouvement de l'eau dans la substance blanche du cerveau, qui permet la connexion entre les neurones.

Le professeur Louis Puybasset, chef du département d'anesthésie-réanimation de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris, a piloté cette étude. Invité sur RTL vendredi 9 mars, il explique que "cette technique peut être utilisée dans les comas qui font suite à un traumatisme crânien ou à une rupture d'anévrisme, ou même à un hématome intracérébral".