publié le 05/03/2018

Des médecins signent ce lundi 5 mars une tribune dans Le Figaro pour alerter sur les dangers du vin. Ils dénoncent notamment les récentes déclarations d'Emmanuel Macron et Christophe Castaner, qui tendent à minorer l'impact sur la santé.



"Le vin est aussi nocif que les autres alcools. À partir d'une certaine dose d'alcool, que ce soit du vin ou des spiritueux, l'organisme souffre", prévient le professeur Amine Benyamina, président de la Fédération française d'addictologie, invité de RTL.

"L'idée n'est pas faire des Français des gens qui consomment de l'eau midi et soir. On a mis en place une stratégie de prévention pour donner des informations. La responsabilité de l'exécutif, ce n'est pas de dire le contraire. C'est ça qui nous pose problème", précise le professeur Amine Benyamina.

"L'idée est d'être honnête. Quand on désinforme, on verse dans la malhonnêteté et dans les 'fake news', et ça ce n'est pas bon", regrette le professeur.