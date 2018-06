publié le 03/06/2018 à 09:35

Il s'agit du plus grand congrès d'oncologie au monde. Le congrès annuel de Chicago réunit jusqu'au mardi 5 juin quelque 25.000 experts de cancérologie du monde entier. Il y est beaucoup question cette année d'immunothérapie, qui était voici quelques années présentée comme le traitement révolutionnaire et miracle pour combattre le cancer. Christophe Letourneau, responsable des essais cliniques à l'Institut Curie à Paris, présent sur place, est l'invité de RTL ce dimanche 3 juin.



"L'immunothérapie, ce sont des nouveaux traitements qui consistent à utiliser le système immunitaire des patients pour que celui-ci aille lui-même détruire des cellules cancéreuses, explique-t-il. C'est un mécanisme d'action qui est radicalement nouveau, qui est révolutionnaire d'une certaine manière, car les chercheurs ont cherché pendant plus d'un siècle à utiliser notre système immunitaire pour se défendre nous-même contre le cancer. Les premiers médicaments sont arrivés sur le marché il y a quelques années maintenant", poursuit le médecin.

L'immunothérapie ne convient pas à tous les malades de cancer. "Elle s'adresse à des patients qui ont des cancers qui sont en récidive, c'est-à-dire qu'on ne peut pas guérir par de la chirurgie ou de la radiothérapie. Elle est approuvée dans un certain type de cancers, mais pas dans tous les types de cancers. Aujourd'hui, nous y avons accès pour traiter le cancer du poumon, le mélanome, le cancer du rein, et d'autres résultats arrivent pour d'autres cancers comme celui de la gorge", détaille Christophe Letourneau.