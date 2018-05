publié le 20/05/2018 à 08:39

Cette fois c'est le grand jour pour les participants à la Vogalonga de Venise. RTL suit, depuis le mois de janvier, la préparation d'un groupe de trois hommes et six femmes originaires de Périgueux. Atteints de cancers, ils ont décidé de participer à cette course qui accueille 10.000 rameurs et pagayeurs du monde entier. Le groupe périgourdin est arrivé sur place jeudi 17 mai. Coup d'envoi ce dimanche 20 mai à 9 heures, devant le Palais des Doges.



"Je suis plein d'émotion. (...) Aujourd'hui je suis un homme heureux", déclare Jean-Louis. "Cela fait plus d'un an qu'on s'entraîne par tous les temps, hiver comme été, complète Linda, l'une de ses coéquipières. C'est la récompense suprême, bien qu'il y ait une petite appréhension tant qu'on n'a pas fait la course", poursuit-elle.

Leur médecin oncologue va les accompagner et même pagayer avec eux. "Le fait de les accompagner me permet de m'assurer que tout se passe bien", explique Charles Briac-Levacher. "On sera dans le même bateau, dans la même barque", s'enthousiasme le médecin, qui s'apprête à pagayer durant quatre heures autour de Venise, ce qui correspond à près de 100.000 coups de pagaie.

Pour toute l'équipe qui a fait le déplacement, préparateur physique et président du club de canoë kayak de Périgueux compris, il n'était pas question de visiter. Les participants ont continué leur préparation physique tous les matins sur la plage près de leur camping. "C'est magique. Je ne regrette qu'un truc, c'est de ne pas avoir amené ma femme", sourit Éric. "C'est des sourires et des larmes, de l'émotion", confie Michel Cadet, président du club de canoë kayak de Périgueux qui assure la logistique.

