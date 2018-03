Anne Bouissou-Torres, hypnothérapeute convaincue et engagée

publié le 28/07/2016 à 10:39

"Prenez le temps de vous installer confortablement, les pieds bien au sol. Prenez le temps de sentir votre position dans le fauteuil". Anne Bouissou-Torres est thérapeute à Tours, elle pratique l'hypnose ericksonienne, une technique qui permet au patient d'entrer dans un état de conscience particulier, grâce à la voix et aux images suggérées par le thérapeute. Sa voix apaisante, l'intensité de son regard, contribuent à l'impression de sérénité qui se dégage d'elle.



"Quand je suis en face de quelqu’un qui vient faire de l’hypnose dans mon cabinet, ce qui m’intéresse c’est son contexte de vie, sa vision du monde, comment il en est arrivé à faire une dépression. Avec l’état hypnotique, il va mobiliser certaines ressources. Cela va lui donner d’autres possibilités et mettre en jeu chez lui des choses qui vont le faire bouger alors qu’il était figé quand il est arrivé au cabinet", explique la jeune femme.



J’arrivais enfin à quelque chose qui correspondait à mes critères profonds Anne Bouissou-Torres Partager la citation





Pendant longtemps, Anne a été infirmière hospitalière, puis libérale. Mais au bout d’une vingtaine d’années, elle s’est rendu compte qu’elle était "plus soucieuse du contact avec les patients" que des soins techniques qu’elle pratiquait. Du coup, elle réfléchit à une façon d’accompagner ces patients "autrement qu’en faisant des piqûres et des pansements". La première étape, c’est la sophrologie. Puis très vite, Anne entame une formation en hypnose. C’est la révélation. "Le premier jour de formation, quand je suis sortie, je marchais sur le trottoir. J’avais l’impression de voler, c’est extraordinaire de dire mais bon sang, c’est ça !, s’émerveille-t-elle encore. "J’arrivais enfin à quelque chose qui correspondait à mes critères profonds. La fenêtre s’est ouverte et huit ans après je suis toujours dans ce truc-là", ajoute Anne.

L'hypnose est une technique de soin de mieux en mieux connue. Rien à voir avec les séances d'hypnotisme pratiqué dans des spectacles qui mettent Anne très mal à l'aise. "Cela me touche quand je vois ça, parce que ça met en jeu la suggestibilité que nous avons tous, dans un sens qui n’est pas juste du point de vue du respect de l’être humain", explique-t-elle. "Cela nuit à l’image de la profession, mais ce n’est pas ce qui me gêne le plus", reconnaît-elle. "Cela crée chez les personnes qui viennent chez nous quelque chose qui est du domaine anxiogène. Je trouve que c’est dommage", ajoute la thérapeute.

Anne Bouissou-Torres Crédit : Anne Bouissou-Torres

L'envie d'explorer le cerveau

Anne forme des anesthésistes au CHU de Tours et croit tellement aux bienfaits de la technique qu'elle a pratiqué l'auto hypnose sur elle lors de de deux interventions chirurgicales. "Le cerveau se met en état d’hyper réceptivité. C’est tout à fait extraordinaire de voir que le cerveau a la capacité de ranger les informations autrement, et ce rangement va permettre une sensorialité de ce qui se passe totalement différente", admire-t-elle.



Cette insatiable curieuse en est persuadée, elle ne s'ennuiera jamais tant le cerveau nous réserve de surprises. "Il n’y a qu’un peu plus de dix ans qu’on a découvert la neurogenèse, que les neurones se refont. Je trouve ça hallucinant ! C’est hier, on a donc encore de la marge pour découvrir le fonctionnement de ce cerveau. Et ça, moi ça me rend plutôt joyeuse !"



Portraits de personnes qui sont passionnées par leur métier et savent transmettre cette flamme : un colonel des sapeurs-pompiers, une sage-femme, ou encore un facteur d'instruments de musique, pour citer quelques exemples...