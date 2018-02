publié le 20/02/2018 à 14:26

Des nouvelles d'Adou. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce petit ivoirien de 8 ans. On l'avait retrouvé blotti dans une valise au poste frontière de Ceuta, cette enclave espagnole au Maroc. C'était en février 2015. À l'époque, l'image avait ému le monde entier. Nouvelle illustration de l'enfer que vivent ceux qui tentent rejoindre l'Europe. Si je vous en parle ce matin c'est parce que son père doit être jugé aujourd'hui. Il risque 3 ans de prison.



Dans les colonnes du Monde Ali Ouattara se dit ce matin très confiant :"Je ne suis pas un trafiquant d'êtres humains. Je n'allais pas trafiquer avec mon propre enfant". Cet ancien professeur de philosophie explique avoir été trompé par le réseau de passeurs auxquels il avait versé 5.000 euros et n'avoir jamais su que l'enfant serait caché dans une valise. Les passeurs lui avaient, dit-il, promis d'amener son fils par avion d'Abidjan à Madrid, avant d'annoncer qu'il passerait finalement en voiture par Ceuta

Pour nous c'était une obligation, on ne pouvait pas vivre sans lui répète Ali Ouattara. S'il restait en Côte-d'Ivoire, il n'y avait plus personne pour s'occuper de lui après la mort de sa grand-mère. Ali Ouattara avait déjà dû une première fois renoncer à faire venir son fils quelques temps auparavant. Les 1.300 euros qu'il gagnait en travaillant dans une laverie ne suffisaient pas, il manquait 56 euros.

La loi asile immigration en débat en France

La question des migrants au cœur du débat ici en France. C'est demain que sera présenté le projet de loi asile immigration, texte déjà très critiqué. Hier, Édouard Philippe a promis un texte solide et équilibré, mettant l'accent sur l'intégration. Un geste envers la majorité disent ce matin les Échos. Coup de com' ou véritable coup de barre quasi-philosophique se demande de son côté Maurice Bontinck dans la Charente-libre. Ce qui est sûr c'est que les débats s'annoncent animés à l'assemblée explique ce matin le Figaro.



À la une de Libération de nouveaux témoignages sur l'enfer de l'Unef. Viols, agressions, harcèlement... Trois mois après les premières révélations, le quotidien a recueilli les témoignages de 16 femmes, toutes membres de l'organisation étudiante entre 2007 et 2015

Parmi elles Laurie. En septembre 2014, elle s'installe pour dormir au camping de la fête de l'Huma, épuisée après une journée à tenir le stand de l'Unef.



L'un des membres de la direction du syndicat la suit dans sa tente. Il lui demande une fellation, elle refuse. Il insiste. Il commence alors, raconte-t-elle à appuyer sur ma tête, met la main dans ma culotte, m'embrasse de force. Et recommence pendant plusieurs minutes. La militante n'en peut plus, elle finit par se laisser faire. Pour que ça cesse. Trois ans plus tard elle a aujourd'hui décidé de porter plainte. Un témoignage parmi d'autres à en croire Libé. Libération qui décrit une organisation où les jeunes militantes étaient la cible de pressions insistantes, notamment sous la présidence de Jean-Baptiste Prévost (2007 -2011). L'Unef, écrit le journal, était "alors un terrain de chasse sexuelle".

Où vivre plus vieux ?

À la une de l'Union de Reims ce matin, cette mise en garde : pour vivre vieux fuyez la région. Les chiffres de l'espérance de vie par départements sont tombés. Et visiblement il ne fait pas bon vivre dans l'Aisne, les Ardennes et la Marne. Si, en moyenne, un Français vit aujourd'hui 79,3 ans, l'espérance de vie tombe à 76,7 ans dans l'Aisne. Même chose pour les femmes, on est à 83, 2 ans dans l'Aisne contre 85,3 ans pour la moyenne des Françaises.



À l'inverse, on vit beaucoup plus longtemps en Corse. Trois ans de plus. Alors, comme l'explique l'Union, ne croyez pas que c'est le soleil qui fait la différence, ce serait trop simple.

D'ailleurs les endroits où l'on vit le plus longtemps sont en Île-de-France, pas franchement réputée pour être franchement ensoleillée.Non, l'explication est à chercher du côté du niveau de vie. Plus on est aisé, plus l'espérance de vie est élevée. Les difficultés financières, explique l'INSEE, peuvent limiter l'accès aux soins. Les différences culturelles, les habitudes alimentaires, la consommation d'alcool y sont sans doute aussi pour beaucoup. Alors si vous décidez, comme le conseille l'Union de fuir la région et bien lisez We Demain.



Le magazine nous emmène dans ces endroits du monde où l'on vit centenaires. Des régions qui ont un nom, on les appelle les blue-zone. L'île d'Ikaria en Grèce, Okinawa au japon ou encore la Sardaigne. Leurs points communs ? Il s'agit à chaque fois de zones isolées où la tradition est toujours très présente. Il s'agit majoritairement de zones escarpées, où il faut marcher pour aller d'un endroit à un autre. On y mange ce que l'on produit. Dans tous les cas il s'agit de communautés où les liens familiaux sont très forts. Bref pour vivre vieux vivons cachés oui, mais ensemble. En famille.