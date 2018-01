publié le 30/01/2018 à 11:05

Il y a une différence entre avoir la grippe et être grippé. Les symptômes sont souvent similaires : on a de la fièvre, on frissonne, on est perclus de courbatures, on éternue à tout-va, on a mal à la tête.



Mais dans le cas d'un état grippal, ces symptômes sont de moindre intensité et ne veulent pas dire, quand ils apparaissent, qu'on file tout droit vers une bonne grippe.

L'état grippal est moins grave. Mais en contrepartie, il nous guette plus longtemps que la grippe. Il est dû à des virus qui circulent essentiellement durant les saisons d'automne et d'hiver. Il nous a donc dans le collimateur la moitié de l'année.



Dormez !

Si vous êtes concerné, ne vous précipitez pas forcément chez le médecin. Attendez deux ou trois jours. En général, cela suffit pour réagir et se remettre d'aplomb. D'abord en dormant. Car l'état grippal ne survient pas par hasard.



Quand cela vous arrive, c'est quasi systématiquement à une période où vous avez un peu tiré sur la corde. Faites une bonne nuit. Écrasez au maximum. Offrez-vous le luxe de huit ou neuf heures de repos. Vous verrez : vous marquerez des points.



À ceux qui pensent qu'ils n'ont pas le temps de dormir, je conseille d'y réfléchir à deux fois. Car si vous "perdez" un peu de temps à dormir, vous n'en perdrez pas le double ou le triple cloué au lit pour cause d'arrêt maladie en bonne et due forme. Parce qu'à un moment, la maladie finit par vous rattraper.

Pensez aux vitamines et à l'ail

Autre conseil pour faire un sort à l'état grippal : faites attention à ce que que vous mangez. Pensez vitamines. Réintroduisez fruits, légumes et produits céréaliers dans votre alimentation dès l'apparition des symptômes. Tous ces produits sont truffés de vitamines et des nutriments dont votre système immunitaire a besoin.



Par ailleurs, si vous aimez l'ail et l'oignon, c'est le moment de forcer un peu la dose. Et si vous n'aimez pas, c'est le moment de faire un effort. Car ces aliments ont un passe-temps utile : ils adorent tuer les microbes. Ce serait dommage de se priver de ces nettoyeurs naturels.



Faites du sport

J'ai gardé le meilleur pour la fin : il faut aussi faire du sport. Si vous êtes KO debout, hyper fiévreux, vous oubliez. Si vos symptômes se concentrent sur les épaules et au-dessus (dans la région du cou et du visage), faites une courte séance sans trop forcer.



Vous allez voir que cela fait l'effet d'un grand coup de balai dans les voies respiratoires. Ça vous dégage les sinus, ça soulage la gorge. Une bonne petite suée vous aide à évacuer les toxines.