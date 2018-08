Mercato : Nîmes lance une cagnotte pour faire venir Samuel Eto'o

publié le 02/08/2018 à 20:00

À 37 ans, Samuel Eto'o déchaîne encore les passions. L'un des meilleurs joueurs africains de l'histoire serait enclin à venir en Ligue 1 Conforama, selon des informations du site Foot Mercato. Il n'en n'a pas fallu plus pour que plusieurs clubs français se disent intéressés et parmi eux, le Nîmes Olympique semble prêt à tout pour faire venir la star. Une cagnotte Leetchi a même été lancée.



Récemment promu en Ligue 1 Conforama et à quelques jours du début de la saison, Nîmes reste vif sur le marché des transferts. Et le club semble particulièrement aimer Samuel Eto'o, ancien de Barcelone, de l'Inter ou encore de Chelsea. Mais, même au crépuscule de sa carrière, un tel joueur a un prix, une somme qui n'entre pas forcément dans les plans financiers du club gardois pour ce mercato estival. Qu'à cela ne tienne, les créateurs de la cagnotte ont fixé l'objectif à 5 millions d'euros.



Tous les grands clubs ont dans leur effectif de grands joueurs : Neymar au PSG, Falcao à Monaco, Benezet à Guingamp ... Et @setoo9 au Nîmes Olympique ?https://t.co/OTq3cjvv29 — Nîmes Olympique (@nimesolympique) 31 juillet 2018

Une initiative remarquée par Samuel Eto'o lui-même, qui a réagi avec humour sur Twitter. Il n'a cependant pas participé à la cagnotte.



Je peux aussi y participer? ¿¿ https://t.co/tFVUvyFqPt — Samuel Eto'o (@setoo9) 31 juillet 2018

Avec presque 500 euros récoltés par une cinquantaine de personnes, le but est encore loin. Mais il est précisé que si la somme n'est pas atteinte, "l'intégralité de la cagnotte ira aux Restos du Cœur". Un beau geste.