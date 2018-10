publié le 08/07/2018 à 18:30

Absent du programme lors des deux dernières éditions, le contre-la-montre par équipe revient sur le Tour de France à l'occasion de la 3e étape, lundi 9 juillet. Une boucle de 35,5 km avec départ et arrivée à Cholet en partant vers l'ouest de la sous-préfecture du Maine-et-Loire est proposée aux 22 formations et leurs huit coureurs - un de moins que les années précédentes.



"Les esthètes du geste sportif se délectent de l’exercice athlétique par excellence que constitue le chrono par équipe, écrit le directeur de la course Christian Prudhomme sur le site du Tour. Mais le rendez-vous de Cholet sera certainement la première échéance majeure pour la conquête du titre. Le tracé, pimenté d’une ascension dans le final, imposera des changements de rythme nombreux et récompensera les formations les plus au point techniquement".

En 2015, la formation BMC de l'Américain Tejay Van Garderen avait remporté le chrono entre Vannes et Plumenec avec une seconde d'avance sur la Sky du Britannique Chris Froome et quatre sur la Movistar du Colombien Nairo Quintana. Cette année, la première équipe s'élance à 15h10 (arrivée prévue vers 15h49), la dernière à 16h55 (17h34).

Tour de France 2018 : le parcours de la 3e étape Crédit : Laurence SAUBADU, Paul DEFOSSEUX / AFP