publié le 29/07/2018 à 15:21

Le Tour de France touche à sa fin. Le peloton est attendu ce dimanche 29 juillet sur l’avenue des Champs-Élysées. Pour la 21e et dernière fois cette 105e édition de la Grande Boucle, les coureurs vont grimper sur leur vélo pour parcourir les 116 kilomètres entre Houilles et Paris.



116 kilomètres généralement synonyme de parade et de fête pour les coureurs encore en lice. Coupe de champagne au départ, discussions entre coéquipiers ou entre amis sur la route, ballade au milieu des monuments parisiens... Seul le sprint final sur la plus belle avenue du monde donne à cette ultime étape un véritable enjeu sportif.

Car, sauf cataclysme sur la route, le classement final s'est définitivement joué lors du contre-la-montre. Geraint Thomas est assuré de conserver son maillot jaune de leader, de même que Peter Sagan, Julian Alaphilippe et Pierre Latour ne peuvent être rejoints au classement du meilleur sprinteur, meilleur grimpeur et meilleur jeune.

Quel est l'intérêt de cette étape ?

Malgré tout, cette victoire d'étape n'en reste pas moins extrêmement prestigieuse. Depuis 1975, date de la première arrivée sur les Champs-Élysées, ce final s'est imposé comme une tradition, au point de devenir un véritable objectif pour les meilleurs sprinteurs de la planète.



Qui succédera à Dylan Groenewegen, le vainqueur de l'année dernière ? Sans André Greipel, Marcel Kittel et Mark Cavendish, tous trois arrivés hors délai lors des épreuves de montagne, le Français Arnaud Démare veut jouer pleinement sa carte. Mais la concurrence sera rude. Peter Sagan, Alexander Kristoff, Dan Martin, Greg Van Avermaet ou encore Sony Colbrelli en rêvent aussi.

Quelles sont les heures à retenir ?

Si cet ultime parcours ne sera pas aussi passionnant que la 19e étape entre Lourdes et Laruns, dans les Pyrénées, il n'en reste pas moins suivi par des milliers de spectateurs, au bord des routes ou derrière leur télévision.



Le rendez-vous est pris à 16h15, où le départ sera donné à Houilles, dans les Yvelines. Il faudra ensuite patienter jusqu'à 19 heures pour assister au sprint sur les Champs-Élysées. Une arrivée à ne pas louper.