publié le 10/07/2018 à 18:30

Pour la première fois depuis le départ de Noirmoutier-en-l'Île, samedi 7 juillet, le Tour de France prend de la hauteur, mercredi 11 juillet à l'occasion de la 5e étape. Bien sûr, il ne s'agit pas encore de la moyenne ni de la haute montagne. Mais entre Lorient et Quimper, cinq difficultés jalonnent le parcours de 204,5 km.



À coup sûr, la victoire ne se jouera pas au sprint mais entre baroudeurs et puncheurs. Parmi les premiers, les principaux candidats sont les Belges Thomas De Gendt, Tiesj Benoot et Jasper Stuyven, les Français Sylvain Chavanel, Lilian Calmejane ou Christophe Laporte. Chez les seconds, qui viseront peut-être plus l'étape du lendemain à Mûr-de-Bretagne, citons le Français Julian Alaphilippe, le Slovaque Peter Sagan ou le Belge Greg Van Avermaet.

Tour de France 2015 : le profil de la 5e étape Crédit : Sophie RAMIS, Paul DEFOSSEUX / AFP

Dans le détail, les deux premières difficultés sont classées en 4e catégorie : côte de Kaliform au (sommet au km 106, 1,7 km de montée à 7,1% de moyenne) et côte de Trimen (km 121, 1,6 km à 5,6%). Les trois dernières sont répertoriées 3e catégorie : côte de la Roche du Feu (km 140,5, 1,6 km à 6,6%), côte de Menez Quelerc'h (km 159,5, 3 km à 6,2%) et côte de la montagne de Locronan (km 181, 2,2 km à 5,9%).

Les attaques devraient fuser tous azimuts. Départ de Lorient (Morbihan) à 12h20 (réel à 12h40), arrivée à Quimper (Finistère) entre 17h20 et 17h50.

Tour de France 2018 : le parcours de la 5e étape Crédit : Laurence SAUBADU, Paul DEFOSSEUX / AFP