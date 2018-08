Solitaire du Figaro : trente-six skippers seront au départ

publié le 21/08/2018 à 13:28

D’habitude courue en juin, mais exceptionnellement décalée fin août cette année pour ne pas être happée par le tourbillon médiatique de la coupe du Monde de football, la Solitaire du Figaro va offrir, dès le dimanche 26 août prochain, trois semaines de pièges en mer pour les 36 marins inscrits au départ.



Quatre étapes sont au programme pour cette 49e édition : Le Havre-Saint Brieuc (570 mn) qui longera les côtes anglaises, Saint Brieuc – Ria de Muros-Noia en Espagne (520 mn), Ria de Muros-Noia – Saint-Gilles Croix de vie (550 mn), pour terminer par un ultime sprint de 24 heures Saint-Gilles Croix de vie - Saint-Gilles Croix de vie (165 mn) avec une arrivée programmée le 14 septembre.

"Il va être important d’être tout de suite devant car il y a aura beaucoup de courant sur la première étape qui sera la plus longue", explique Charlie Dalin le grand favori de cette 49e édition, le skipper havrais qui a terminé sur le podium lors des trois dernières éditions. "Et puis je me dois de bien figurer car c’est ma dernière saison en Figaro avant de prendre possession de mon Imoca pour préparer le prochain Vendée Globe".



Mais d’autres navigateurs espèrent aussi succéder à Nicolas Lunven, vainqueur l’an passé. C’est le cas de l’expérimenté Thierry Chabagny, 46 ans, au départ de sa 17e édition. C’est une de plus qu’Erwan Tabarly qui avait terminé 4e il y a deux ans et qui lui aussi espère briller sur cette Solitaire.



Enfin Gildas Mahé mais surtout le Normand Alexis Loison, seront des prétendants sérieux pour la victoire, Loison ayant cette année remporté les principales courses préparatoires en Figaro 2. "Il n’y a pas que moi, même si l’avant saison a été bonne, ça ne fait pas tout", explique le Cherbourgeois. "Ça sera une belle bagarre du premier au dernier jour".

Sur les 36 skippers au départ, six sont des bizuths. Parmi eux, une fille, l’Irlandaise Joan Mulloy. Quatre autres concurrentes professionnelles sont elles aussi engagées, la Britannique Nathalie Criou, la vice-championne de France de Match Race Open Sophie Faguet, Cécile Laguette, qui l’hiver dernier a remporté une étape de la Volvo Ocean Race à Auckland à bord du Team AkzoNobel et enfin la Suisse Justine Mettraux récente 10e de la Transat AG2R.



La Solitaire Urgo Le Figaro est une course monotype, sans assistance, qui se dispute par étapes et qui compte pour le Championnat de France Elite de Course au Large en Solitaire. Créée en 1970, elle a consacré des marins de renom tels que Jean Le Cam, Franck Cammas, Michel Desjoyeaux, Armel Le Cleac’h, Jérémie Beyou ou encore Yann Eliès. "C’est à la fois la pépinière et la pouponnière de la course au large", conclut Matthieu Sarrot, l’organisateur.