publié le 31/12/2016 à 09:00

Parti le 31 janvier dernier de Paris, Serge Girard , 63 ans, poursuit son incroyable défi qui est d’effectuer le tour du monde en courant sur les routes et les pistes de la planète. Son objectif, battre le record établi par l'Australien Tom Deniss (50 ans) qui à l’automne 2013 avait couvert 26.232 km en 622 jours, de Sydney à Sydney. "Tout se passe bien même si depuis plusieurs jours je souffre de la chaleur", indique le Normand qui est actuellement dans le sud de l’Australie en direction de Perth. "Courir par plus de 35 degrés n’est jamais facile, mais c’était prévu au programme", ajoute-t-il avec le sourire au sortir d’une étape de plus de 60 kilomètres en plein soleil.



Après avoir déjà traversé une partie de l’Europe, le continent américain jusqu’en Alaska puis la Nouvelle-Zélande, le globe-trotteur tricolore a, à la mi décembre, franchi la barre des 20.000 kilomètres alors qu’il se trouvait à Norseman au sud de l'Australie-Occidentale. "Ça n’a pas été facile tous les jours", avoue-t-il. "Il a fallu être vigilant en Europe et aux États-Unis avec la circulation, au Canada avec les ours, il m’a ensuite fallu vaincre le froid en Alaska, la pluie en Nouvelle-Zélande et ce n’est pas fini car je vais bientôt arriver sur le continent africain où la aussi je vais devoir faire avec la météo et aussi rester sur mes gardes avec les lions ou encore les rhinocéros".

L'arrivée à Paris prévue pour mi-avril

En attendant, c’est au pays des kangourous et avec quelques heures d’avance sur la France que Serge, son épouse Laure et toute l’équipe technique et médicale qui l’accompagne s’apprêtent à passer le cap de la nouvelle année. "Mais nous ne ferons pas d’excès pour le passage à l’an 2017, il faut rester concentrer sur l’objectif". L’arrivée de Serge Girard à Paris est désormais prévue mi-avril. D’ici là, il aura certainement dépassé le cap des 30.000 kilomètres, une pacotille pour ce spécialiste de courses de grandes distances.

En effet, par le passé il a déjà réalisé quelques exploits retentissants comme Los Angeles - New York (4.597 km) en 53 jours, Perth - Sydney (3.75 5km) en 47 jours, Lima - Rio de Janeiro (5.235 km) en 73 jours, Dakar - Le Caire (8.295 km) en 123 jours, Paris - Tokyo (19.097 km) en 260 jours et le tour de l’Union européenne, soit 25 pays traversés (27.011 km) en 365 jours.



Pour suivre l’aventure de Serge Girard au quotidien : http://sergegirard.fr/fr/