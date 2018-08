Quinté + : les favoris du prix Smarturf

publié le 13/08/2018 à 06:47

L'hippodrome de Clairefontaine accueille ce lundi 13 août le prix Smarturf (prix Robertet). La course débutera à 13h47 et accueillera 16 participantes. Voici les favoris de Bernard Glass :



Le 1, La Milva, cote entre 4 et 5/1

Même si son poids est élevé, elle a tout pour elle : forme, valeur du lot, jockey et piste. La base.

Le 14, Golden Rajsa, cote entre 6 et 7/1

La dernière minute et un abonnement. Elle est bien engagée au poids et a déjà fait ses preuves dans cette catégorie.

Le 4, Haya Of Fortune, cote entre 10 et 12/1

Sa dernière tentative est bonne mais elle débute à Clairefontaine. A voir.



Le 8, Lady Sidney, cote entre 9 et 10/1

Une chic jument qui reste sur un succès et qui est pénalisée au poids. Mais elle est tellement courageuse qu’elle peut encore se placer.



Le 7, Pink, cote entre 13 et 15/1

Elle est dans le même cas que la précédente et peut encore se sublimer.



Le 10, Equilady, cote entre 12 et 13/1

Elle se place souvent, donc pour un accessit.



Le 15, Moon Eclipse, cote entre 16 et 17/1

Un outsider séduisant. Son entraineur a un bel avenir devant lui.



Le 9, Front Contender, cote entre 12 et 13/1

L’entraîneur de celle-là a tendance à me prendre de haut et il n’a pas pour autant de très bons résultats au haut niveau. C’est une chance, sans plus.

Le bon favori :

