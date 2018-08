Quinté + : les favoris du prix le grand direct Equidia

publié le 16/08/2018 à 06:27

Le 1, River Games, cote entre 16 et 17/1

Un outsider mais si elle veut, elle peut.

Le 6, Supergirl, cote entre 9 et 10/1

Elle a des lignes et c’est Soumillon.

Le 5, Audacious Girl, cote entre 5 et 6/1

Elle est en forme mais il y a un doute sur la distance qu’elle aborde pour la première fois.



Le 11, Royal Diplomat, cote entre 15 et 16/1

Il monte de catégorie mais c’est Pasquier.



Le 7, En Dansant, cote entre 10 et 11/1

Elle fait une petite rentrée. À voir.



Le 8, Black Saphir, cote entre 13 et 14/1

Ma dernière minute. Il est régulier, en forme, mais rencontre ces adversaires pour la première fois.



Le 4, Moses, cote entre 18 et 20/1

Un placé parmi d’autres...

Le bon favori

Le 3, Lorrayno, cote entre 8 et 9/1. Mon timide favori qui a du pour et du contre. Le pour c’est la forme et la confiance de son entourage, le contre son irrégularité et son mauvais numéro de corde. Affaire d’impression.