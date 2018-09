Quinté + : les favoris du Prix des Aunettes

publié le 17/09/2018 à 06:20

Les courses ont lieu ce lundi 17 septembre à l'hippodrome de Maisons-Laffitte. Tiercé-Quarté-Quinté dans le Prix des Aunettes. Troisième course. Départ vers 13h47. 16 partants.



Le 2 : George The Prince

Le 3 : Soho Starlight

Le 6 : Der Graue



Le 4 : Muttrah Fort



Le 7 : OrangeField



Le 12 : Comedia Eria



Le 9 : Mandolin Wind



Le 1 : Ali Spirit

Le bon favori

Le 2, George The Prince, cote entre 5 et 6/1. Il était grand favori la dernière fois mais s’est déferré dans le parcours. Soumillon le reprend et il fait bien l’hippodrome. Pour un rachat.