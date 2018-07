Quinté + : les favoris du Prix de Vincennes

publié le 04/07/2018 à 06:25

15 partants s'élanceront, à 13h47, au départ du Prix de Vincennes ce mercredi 4 juillet à l’hippodrome de Vichy. La course se déroule sur une distance de 2.975 mètres. Voici les favoris de Bernard Glass :



Le 14 : Capital Charm

cote entre 4 et 5/1. Il est bien engagé, en forme, et drivé par JMB. La base, je pense.

Le 1 : Condoleezza

cote entre 10 et 11/1. La moins riche mais elle est brave et associée à Nivard. Méfiance quand même.

Le 8 : Dolga du Pommereux

cote entre 11 et 12/1. Elle est bien engagée à 10 ans du rendement de distance et peut se réveiller.



Le 7 : Da Vinci Bond

cote entre 12 et 14/1. Il est meilleur corde à gauche mais c’est Matthieu Abrivard et il s’élance au 1er poteau.



Le 3 : Chouki du Banney

cote entre 11 et 12/1. Il est régulier depuis quelque temps et c’est un placé très possible.



Le 15 : Dulcinee Vrie

cote entre 10 et 12/1. La plus riche qui est déferrée des quatre pieds pour la première fois. Méfiance.



Le 11 : Don Diego Gwen

cote entre 11 et 13/1. Ma dernière minute. Je le crois en retard de gains et son entourage est confiant.



Le 6 : Chantelou Lignerie

cote entre 14 et 16/1. Un bon droitier qui est bien drivé par Damien Bonne. Pour une place.