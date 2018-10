Quinté + : les favoris du Handicap de Marseille

publié le 29/10/2018 à 05:19

Ils seront 16 partants au départ du Handicap de Marseille ce lundi 29 octobre à l’hippodrome de Marseille-Borély à 13h47. Une course de plat de 2.100 mètres.



Le 8 : Vermix

Le 1 : Sarendam

Le 5 : Cashbag



Le 14 : Cutty Pie



Le 10 : Imprimeur



Le 15 : Just A Formality



Le 2 : Heaven On Earth



Le 16 : Its All Class





Le bon favori :

Le 8 : Vermix.