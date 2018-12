Quinté + : les favoris du Grand Prix de Bourgogne

publié le 30/12/2018 à 06:33

Le quinté du dimanche 30 décembre à Vincennes : Les courses ont lieu ce dimanche 30 décembre à Vincennes. Tiercé-quarté-quinté dans le Grand Prix de Bourgogne, sixième course, départ vers 16h05. 15 partants ! Une superbe épreuve, la troisième des B préparatoires à l’Amérique avec le retour de Readly Express en France avec Bjorn Goop. C’est une course sur 2.100m avec autostart, les neuf premiers s’élancent donc en tête et mes préférés sont les mêmes que tout le monde. Reste à trouver l’ordre...



Le 7 : Belina Josselyn

Cote entre 5 et 6/1. Elle m’a impressionné la dernière fois et, vu la forme Bazire, je la tente en me disant que sur un sprint elle peut toiser tout le monde...

Le 8 : Bold Eagle

Cote entre 4 et 5/1. Le crack doit rassurer mais il retrouve son meilleur parcours ou il n’a jamais déçu . Bon , on saura après l’épreuve mais je continue de lui faire confiance...

Le 6 : Readly Express

Cote entre 5 et 6/1. Le vainqueur de l’Amérique qui revient en France à 1 mois de l’épreuve reine. Son entraîneur dit que ce n’est pas une course visée mais il est déferré des 4 quand même et a tiré un bon numéro. S’il le veut, il peut gagner.



Le 2 : Briac Dark

Cote entre 11 et 13/1. Un abonnement qui progresse gentiment. Il n’a pas de marge mais fait partie de ceux qui peuvent compléter le quinté.



Le 1 : Bird Parker

Cote entre 11 et 13/1. Il est régulier à ce niveau bien sûr mais meilleur sur plus long et il a tiré un numéro piège, l’AS.



Le 3 : Carat Williams

Cote entre 14 et 15/1. Ma timide dernière minute. Il est en bonne condition et il lui faut surtout un bon parcours...



Le 5 : Uza Josselyn

Cote entre 16 et 18/1. Elle m’a un peu déçu dernièrement contre les meilleurs. Mais là, c’est son parcours. Mais pour la cinquième place, pas mieux...



Le 9 : Billie de Montfort

Cote entre 14 et 15/1. Une chic jument qui peut elle aussi compléter l’arrivée si cela se passe bien avec Raffin...

Le bon favori

