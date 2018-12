Quinté + : la dernière minute du Prix de Poitiers

publié le 31/12/2018 à 05:58

Les courses ont lieu ce lundi 31 décembre à Vincennes. TIERCE-QUARTE-QUINTE dans le prix de Poitiers. 1ère course. Départ vers 13h47. 17 partants. Tout le monde s’élance au même poteau et c’est une épreuve bien composée avec des concurrents de qualité et en forme.



Le 8 : Bonne Copine

Cote entre 6 et 8/1. Elle vient d’être malheureuse dans la finale du GNT et redescend de catégorie avec Nivard en étant déferrée. J’y crois car c’était bien auparavant.

Le 1 : Vixel

Cote entre 9 et 10/1. Il fait toutes ses courses et on a préféré cet engagement à d’autres cette semaine.

Le 16 : Aldo d'Argentre

Cote entre 5 et 6/1. Un chic trotteur qui lui aussi est régulier. Bonne chance.



Le 14 : Ardente du Clos

Cote entre 8 et 9/1. Finalement elle se fait aux parcours de tenue. Chance encore, au moins pour un accessit.



Le 15 : Baxter du Klau

Cote entre 15 et 16/1. Il est lui irrégulier mais bien engagé. Pour un réveil ?



Le 12 : Viking Fromentro

Cote entre 14 et 15/1. Il vaut mieux que ses derniers résultats et peut le prouver mais pour une place.



Le 6 : Valfleury

Il doit rassurer hélas à l’attelé.

La dernière minute

Le 13, Best du Hauty, cote entre 10 et 11/1. Ma dernière minute car il est étonnant cet hiver. Mais il lui faut une course qui barde pour qu’il finisse fort.