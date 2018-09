publié le 27/09/2018 à 10:52

Les courses ont lieu ce jeudi 27 septembre à Compiègne. Tiercé-Quarté-Quinté dans le Prix de Beaune. 3ème course. Départ vers 13h47. 16 partants. Une course d’obstacles ou les 2 Nicolle font encore figure de bons favoris.



Utah de Roche n° 2 : cote entre 3 et 4/1.

Elle vient de remporter la course de référence et peut récidiver malgré sa pénalisation au poids .

Garasil n° 9 : cote entre 4 et 5/1.

L’autre Nicolle qui retrouve la précédente avec un petit avantage au poids .

My Maj n° 5 : cote entre 13 et 15/1.

1 des 2 Fouin. Ils ont tous les 2 des moyens mais sont irréguliers. On va voir pour celui-là.



Melchief n° 4 : cote entre 7 et 9/1.

Il vient de décevoir dans la course remportée par Utah. Mais il sera sans doute plus affûté cette fois.



Kelthomas n° 6 : cote entre 21 et 24/1.

Il est meilleur en steeple et porte du poids mais je l’aime bien . Gros outsider .



Le Mans n° 8 : cote entre 15 et 16/1.

Il est bien entraîné par David Windrif mais aurait préféré un terrain plus souple.



Ci Blue n° 7 : cote entre 13 et 15/1.

Le second Fouin qu’on ne peut recommander ni négliger .



Cote d’Azur n° 11 : cote entre 12 et 14/1.

Ma timide dernière minute. Elle ne peut pas gagner mais une place est possible.

