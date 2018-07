Quinté +: la dernière minute du Prix Charlène de Monaco Charity Race

publié le 24/02/2018 à 06:24

Quinté du samedi 24 février 2018 à Cagnes-sur-Mer : En réunion 1. TIERCE-QUARTE-QUINTE dans le Prix Princesse Charlene de Monaco-Charity Race. 3ème course. Départ vers 15h15. 16 partants. Un prix de série moyennement attrayant avec de nombreuses possibilités encore pour faire l’arrivée. Vendredi 23 février, quarté dans le désordre, hélas, à Enghien.





Le 13 Namasjar : cote entre 5 et 7/1

Elle me parait avoir de bons atouts pour se distinguer.

Le 12 Munawer : cote entre 8 et 9/1

C’est la ligne de la course de référence, où il retrouve le lauréat avec un net avantage au poids.

Le 15 Sometaste : cote entre 8 et 9/1

Je l’avais oublié la dernière fois, mal m’en a pris. Il a encore une bonne chance à ce poids.



Le 4 Bahar : cote entre 10 et 12/1

La même ligne d’une course dont il avait terminé 5ème.



Le 1 On the sea : cote entre 7 et 8/1

Le lauréat de la fameuse course, qui est pénalisé au poids mais qui l’avait bien fait. Il a encore sa chance.



Le 9 Kenartic : cote entre 13 et 14/1

Il fait toutes ses courses mais je reconnais qu’il n’a pas de marge.



Le 6 Maytime : cote entre 10 et 12/1

Elle n’a pas de lignes ici. Une affaire d’impression.

La dernière minute

Le 10 Cry baby : cote entre 15 et 16/1

Ma dernière minute. Elle est sur un tracé qui lui convient et vient d’effectuer une belle rentrée.