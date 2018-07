Quinté + : la dernière minute

publié le 25/02/2018 à 06:27

Quinté du dimanche 25 février 2018 : Les courses ont lieu ce dimanche 25 février à Vincennes. Tiercé, quarté, quinté dans le Grand Prix de Paris. 4e course. Départ vers 15h15. 14 partants.

Le 7 Briac Dark : Cote entre 4 et 5/1.

La course visée de longue date mais il a été irréprochable également cet hiver.



Le 14 Bird Parker : Cote entre 5 et 7/1.

Il reste sur sa 6e place de l’Amérique mais il apprécie la distance et a été préparé pour.



Le 13 Belina Josselyn : Cote entre 3 et 4/1.

La logique favorite parce que Bazire et pour sa forme extraordinaire de cette fin de meeting. Elle avait terminé 4ème l’an passé mais là.

Le 5 Call me keeper : Cote entre 12 et 13/1.

Il n’a pas eu un bon parcours dans le Prix de France et donc cette fois c’est Goop qui va le mener pour une place.



Le 8 Carat Williams : Cote entre 10 et 11/1. Il vient d’être malheureux à 2 reprises dans les belles. Sage c’est une possibilité sérieuse pour les places également.



Le 6 Best of jets : Cote entre 20 et 22/1.

J’oublie ses derniers parcours pour me rappeler sa 5e place de l’an passé dans la course. Il connait le parcours.



Le 11 Django Riff : Cote entre 20 et 22/1.

S’il est mené sagement, il peut surprendre.



Le 10 Bilibili : Un regret le 10 Bilibili en manque de perfs à l’attelé, mais déferré des 4 pour la première fois.

La dernière minute

Le 4 Cash Gamble : Cote entre 11 et 13/1.

C’est ensuite à chacun les siens. Celui-là est ma dernière minute. Franck Nivard s’entend bien avec lui et le parcours devrait lui aller.