Quinté + : la dernière minute du Criterium Continental

publié le 23/12/2018 à 06:12

Ils seront 18 partants au départ du Criterium Continental dimanche 23 décembre à l'hippodrome de Paris-Vincennes à 16h05. La course se déroulera sur une distance de 2.100 mètres. Les favoris du jour sont :



Le n°9, Earl Simon, cote entre 5 et 6/1. Évidemment, il a tiré un mauvais numéro à l’extérieur mais j’adore ce trotteur qui fait toutes ses courses (jamais plus loin que 4ème lors de ses 9 dernières tentatives). Ce sera une question de parcours.

Le n°3, Erming D'Oliverie, cote entre 3 et 5/1. La championne a tiré un meilleur numéro et elle est déférée des 4 pour l’occasion. Elle peut gagner, évidemment.

Le n°5, Vitruvio, cote entre 6 et 7/1. Un champion italien qui vient de très bien courir contre Davidson du Pont. Plus ménagé dans le parcours, il a les moyens d’étonner. Ma dernière minute.



Le n°7, Eridan, cote entre 9 et 10/1. Il revient en forme au bon moment. C’est son parcours préféré et il peut terminer dans les 5 sans problème.



Le n°2, Express Jet, cote entre 11 et 12/1. Il reste délicat mais est doué et son entourage est confiant.



Le n°15, Vainqueur R.P, cote entre 12 e 14/1. Un Norvégien doué aussi et associé à JMB. On peut s’en méfier.



Le n°14, Estola, cote entre 30 et 34/1. Un gros outsider mais il y en aura à l’arrivée. Elle a un profil pour cela.





Le n°10, Calle Crown, cote entre 15 et 16/1. Il fait lui aussi toutes ses courses, mais avec le 10 à la corde il va lui falloir de la chance. Affaire d’impression.

