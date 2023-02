Quinté du vendredi 3 février 2023 en nocturne à Vincennes : les pronostics

Retrouvez les pronostics de Dominique Cordier pour le quinté du vendredi 3 février 2023 en nocturne à Vincennes, le Prix André Louis Dreux. Départ à 20h15. 14 partantes (le 11 Héléna Girl et le 16 Hune Love sont non partantes). Trot attelé. Course européenne. 2.850 mètres. Grande piste. Juments de 6 ans.

Pas facile, mais intéressant, ce quinté rend hommage à l’une des plus grandes figures du trot mayennais. Finalement, Yves, le fils d’André Louis Dreux, regardera pas cette course hommage depuis la tribune, puisque 11 Héléna Girl, qu’il devait piloter, est non partante, mais il supportera le 7 Hahicha Girl, qu’il a confiée à son gendre Eric Raffin.

Autre mayennais de renom, Christian Bigeon sera aux manettes de notre dernière minute, le 3 Hygie Haufor. Avec Charles au pilotage, les choses se sont mal passées pour cette Hygie ces derniers temps et il incombe à Christian de la remettre sur de bons rail. C’est notre dernière minute.

La favorite de la course, le 8 Hélia du Garabin, vient de s’imposer facilement dans une épreuve où elle a donné un superbe coup de reins pour battre la bonne Histoire du Lupin dans les ultimes battues. Une confirmation est probable, devant le 13 Hisa du Margas, qui semble proche de sa course, et le 10 Bangla d’Esi, compétitive elle aussi pour la victoire.

Les pronostics :

8. Hélia du Garabin

13. Hisa du Margas

3. Hygie Haufor

10. Bangla d’Esi

4. Kimberly’s Wish

7. Hahicha Girl

12. Heraklion

Le dernière minute :

3. Hygie Haufor

Résultats du mercredi 1er février à Pau :

Deuxième, le favori de RTL tient son rang, mais pas la dernière minute, 9e.

