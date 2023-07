Quinté du samedi 8 juillet 2023 à Enghien-Soisy : les pronostics

Retrouvez les pronostics de Dominique Cordier pour le quinté du samedi 8 juillet 2023 à Enghien-Soisy, le Prix de la Manche. Départ à 15h15. 13 partants. Trot attelé. Course européenne. 2.850 mètres. Trotteurs de 5 à 10 ans.

Jolie course, avec deux lignes en béton armé, celle établie à Vincennes le 16 juin, où le 9 Geisha Speed remportait son quinté, et celle du 10 juin, où le 8 Gamin Jaba disposait du 2 He and Me.

Quant au 10 Gigolo Lover, il a mangé la feuille de match le 25 juin en s’élançant au galop, alors que Nicolas Bazire lui voyait une meilleure chance que Gamin Jaba (2e ce jour-là), qui s’était finalement classé deuxième.

L’outsider de RTL, le 6 Euréka Vrie, va découvrir Enghien, avec son jeune entraîneur aux commandes. En forme, il peut regarder tous ses adversaires du jour dans les yeux et se placer, a minima, à belle cote.

En dépit du rendement de distance auquel il est condamné, le 13 Echo de Chanlecy reste le plus riche de ce lot et l'un des meilleurs de la course en valeur, ce qui implique de le retenir en fin de combinaison.









































































































































































































































































































Les pronostics :

9. Geisha Speed

10 Gigolo Lover

8. Gamin Jaba

2. He and Me

7. Hastronaute

6. Euréka Vrie

13. Echo de Chanlecy





















































































































































































































































































































































































































































































L’outsider de RTL :

6. Euréka Vrie

Résultats du jeudi 6 juillet 2023 à Longchamp :

L’outsider de RTL gagne facilement et à belle cote. La favorite de RTL est avant-dernière, montrant toutes ses limites.

